Бензинові, дизельні чи гібриди: які нові авто купували українці у березні

У березні 2024 року автомобілі з традиційними двигунами охопили 72,5% ринку нових легковиків, що на 2,5 % більше, ніж торік.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що на українському ринку найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 45,5% березневих продажів нових авто, що на 3,5 % менше ніж торік.

Водночас частка дизельних авто збільшилась на 6 % – до 27%.

Також збільшилась частка електромобілів з 11% до 13,5%.

Натомість частка гібридів зменшилась з 18% до 13,5%.

Як зауважують в "Укравтопромі", на автомобілі з ГБО припало 0,5% продажів, проти 1% у березні минулого року.

Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – RENAULT Duster;

Дизельні – RENAULT Duster;

Електро – VOLKSWAGEN ID.4;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Зауважимо, у березні 2024 року в Україні було реалізовано майже 6,7 тисяч нових легкових авто, що у півтора раза більше ніж торік.

У березні 2024 року, як і торік, компактний кросовер RENAULT Duster посів лідерську позицію на українському ринку нових легковиків.

Нагадаємо, протягом січня та лютого на придбання нових легкових авто українці витратили майже 15,8 млрд грн. Близько половини цієї суми пішло на придбання автомобілів всього п’яти марок.

Джерело фото: ua.depositphotos.com