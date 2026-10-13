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Окреме укриття будувати не обов’язково: як бізнесу підготуватися до нових вимог безпеки

укриття
До 4 грудня підприємства мають підготувати укриття або безпечні простори / Міністерство економіки та довкілля України

Із 4 вересня 2026 року в Україні діють нові правила роботи підприємств під час жовтого рівня загрози. Бізнес без укриттів отримав три місяці — до 4 грудня — щоб визначити, як забезпечити безпеку працівників і відвідувачів.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки та довкілля України.

Кому потрібно підготуватися

Підприємства, які мають захисну споруду, постійне або тимчасове укриття чи розташовані в будівлях подвійного призначення, можуть працювати за жовтого рівня загрози у звичайному режимі.

Для бізнесу без укриттів передбачили перехідний період до 4 грудня 2026 року. За цей час підприємства мають визначити, яке рішення відповідатиме їхнім приміщенням і вимогам законодавства.

Чи обов’язково будувати укриття

Окрему захисну споруду облаштовувати потрібно не в усіх випадках. Згідно з постановою Кабінету Міністрів № 1128, за передбачених законодавством умов підприємство може організувати безпечний простір безпосередньо у своїй будівлі.

Такий варіант може спростити підготовку приміщень для малого та середнього бізнесу. Вибір рішення залежить від характеристик будівлі та чинних вимог.

Отже, до 4 грудня підприємствам потрібно оцінити наявні умови й за потреби облаштувати укриття або безпечний простір.

Нагадаємо, 3 вересня Кабімін ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, запровадивши два рівні тривоги: "жовтий" (атака дронів) та "червоний" (ракетна або комбінована загроза).

Автор:
Тетяна Ковальчук

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