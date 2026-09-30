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ЄС виділить €10 млн на укриття в Україні: у яких областях їх встановлять

укриття
ЄС виділить €10 млн на укриття в Україні / Суспільне

В Україні планують встановити 840 мобільних укриттів на маршрутах шкільних автобусів у шести прифронтових областях. Для реалізації проєкту Україна залучає міжнародних партнерів, а Європейський Союз уже анонсував €10 млн на облаштування укриттів по всій країні.

Як пише Dilo,  про це інформує пресслужба Міністерства у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб.

ЄС виділить €10 млн на укриття

Проєкт передбачає встановлення укриттів у таких областях:

  • Дніпропетровській;
  • Запорізькій;
  • Сумській;
  • Харківській;
  • Херсонській;
  • Чернігівській.

Заступник міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб з питань європейської інтеграції Артем Гусак зазначив, що укриття мають забезпечити безпеку дітей не лише під час перебування у школі, а й дорогою до неї.

За його словами, до реалізації проєкту вже долучилися українські області-донори. Водночас для покриття всіх потреб необхідне додаткове міжнародне фінансування. Партнерам представили потреби кожного з шести регіонів та визначили напрямки, на які мають бути спрямовані кошти.

Під час засідання Європейський Союз анонсував €10 млн на облаштування укриттів по всій Україні. Інші учасники Коаліції наразі визначають можливий обсяг фінансової підтримки.

Україна також планує продовжити переговори з урядом Фінляндії, яка разом з Україною співголовує в Коаліції укриттів.

Коаліцію укриттів цивільного захисту для України започаткували у травні 2025 року Україна та Фінляндія. До ініціативи згодом приєдналися ЄС, Литва, Бельгія, Ірландія, Швеція, Швейцарія та Європейський інвестиційний банк.

Мета Коаліції - залучення міжнародного фінансування, модернізація наявних укриттів та будівництво нових захисних споруд.

Нагадаємо, 3 вересня Кабмін ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак, запровадивши два рівні тривоги.

Автор:
Ольга Опенько

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