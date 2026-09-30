Apple готується підкорити ринок розумного дому: деталі про новий хаб та HomePod

13 жовтня Apple планує здійснити довгоочікуваний вихід на ринок розумного дому, представивши ключовий хаб під кодовою назвою J490. Це стане серйозним випробуванням для нового генерального директора Джона Тернуса, який очолив компанію на початку вересня.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Bloomberg.

Корпорація прагне наздогнати конкурентів в особі Amazon та Google, запропонувавши принципово новий підхід до управління побутовою технікою.

Окрім флагманського пристрою, техногігант готує оновлення HomePod mini та фірмової телевізійної приставки Apple TV зі швидшими процесорами для підтримки штучного інтелекту.

Особливості нового домашнього центру Apple

Головною фішкою шестидюймового квадратного дисплея стане здатність адаптуватися до кожного члена домогосподарства.

Пристрій автоматично ідентифікує людину за голосом або обличчям, виводячи на екран персоналізовані контакти, повідомлення, календар та налаштування.

Для безпеки передбачено спеціальний гостьовий режим, а також можливість резервної автентифікації через iPhone.

Концентратор не має акумулятора та працює від мережі, пропонуючи два виконання: настільну версію у стилі класичного iMac G4 та варіант для настінного монтажу.

Екосистема майбутнього

Нова лінійка повністю базується на можливостях оновленої Siri AI, яка використовує передові мовні моделі та глибоко інтегрована в екосистему Apple.

Інтерфейс пристрою поєднує елементи дизайну з Apple Watch, iPad та iPhone, пропонуючи зручні віджети, слайд-шоу фотографій та звичні додатки на кшталт Повідомлень чи Календаря.

У майбутньому компанія планує розширити лінійку роботізованим пристроєм із поворотним екраном і датчиками безпеки, закріплюючи свої позиції у сфері домашньої автоматизації.

Раніше повідомлялося, що Apple планує підвищити ціни на свої продукти. Такий крок зумовлений стрімким зростанням вартості мікросхем пам'яті та накопичувачів, захистити споживачів від якого компанія більше не в змозі.