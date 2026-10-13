Які заходи впливу НБУ застосував до небанківських фінансових установ

Національний банк України застосував заходи впливу до трьох фінансових компаній , а також кредитної спілки. Регулятор виявив недоліки у внутрішньому контролі та порушення вимог щодо надання інформації.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Заходи впливу НБУ

Національний банк України застосував заходи впливу до двох фінансових компаній - "Портал" і "Гроші 247" - та кредитної спілки "Тріумф". Крім того, регулятор виключив послугу з надання гарантій із ліцензії фінансової компанії "Ізі 24", оскільки вона не надавала такі послуги протягом шести місяців поспіль.

Відповідні рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 12 жовтня 2026 року.

Які порушення виявив НБУ у фінансових установах

До АТ "ФК „Портал" регулятор застосував письмове застереження. Причиною стали порушення вимог до авторизації надавачів фінансових послуг, а також до організації корпоративного управління та внутрішнього контролю.

Зокрема, компанія не забезпечила належного контролю за своєчасним поданням до НБУ звіту про надання впевненості щодо річних звітних даних за 2025 рік. Регулятор зобов’язав фінансову компанію усунути виявлений недолік і посилити відповідні внутрішні процедури до 3 листопада 2026 року.

Щодо ТОВ "Гроші 247" Національний банк висунув вимогу усунути порушення та привести діяльність у відповідність до законодавства. Під час наглядових заходів компанія не надала у встановлені строки інформацію, пояснення та документи або їхні копії, які запитував регулятор.

"Гроші 247" має виправити порушення та виконати вимоги законодавства до 3 листопада 2026 року.

Письмове застереження також отримала кредитна спілка «Тріумф». НБУ виявив недоліки в її діяльності, зокрема неналежне функціонування внутрішніх процедур контролю, які мають відповідати встановленим вимогам до системи управління кредитною спілкою. Усунути недоліки необхідно до 3 листопада 2026 року.

Окреме рішення стосується ТОВ "ФК „Ізі 24". Національний банк виключив із ліцензії компанії право надавати фінансову послугу з надання гарантій. Підставою стало те, що компанія не здійснювала такої діяльності протягом шести місяців поспіль.

Після зміни ліцензії "Ізі 24" зможе й надалі надавати фінансові послуги з надання коштів та банківських металів у кредит.

Адміністративні акти Національного банку набирають чинності з дня доведення їх до відома відповідних установ у встановленому порядку. Згідно зі статтею 56 Закону України "Про Національний банк України", таким днем вважається дата надсилання документа на поштову або електронну адресу установи відповідно до вимог Закону України "Про адміністративну процедуру".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ дозволить малим платіжним компаніям суміщати ключові функції. Національний банк України пропонує зменшити регуляторні та кадрові витрати невеликих учасників платіжного ринку. Компаніям із цільовим регулятивним капіталом менш як 40 млн грн хочуть дозволити поєднувати окремі ключові функції, які зараз мають виконуватися окремо.