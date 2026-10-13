Какие меры НБУ применил к небанковским финансовым учреждениям

Национальный банк Украины применил меры влияния к трем финансовым компаниям, а также кредитному союзу. Регулятор выявил недостатки во внутреннем контроле и нарушении требований по предоставлению информации.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Меры влияния НБУ

Национальный банк Украины применил меры влияния к двум финансовым компаниям - "Портал" и "Деньги 247" - и кредитному союзу "Триумф". Кроме того, регулятор исключил услугу предоставления гарантий по лицензии финансовой компании "Изи 24", поскольку она не предоставляла такие услуги в течение шести месяцев подряд.

Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 октября 2026 года.

Какие нарушения выявил НБУ в финансовых учреждениях

К АО "ФК „Портал" регулятор применил письменный выговор. Причиной стали нарушения требований к авторизации поставщиков финансовых услуг, а также организации корпоративного управления и внутреннего контроля.

В частности, компания не обеспечила надлежащего контроля за своевременным представлением НБУ отчета о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2025 год. Регулятор обязал финансовую компанию устранить выявленный недостаток и усугубить соответствующие внутренние процедуры до 3 ноября 2026 года.

Относительно ООО "Деньги 247" Национальный банк потребовал устранить нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством. Во время надзорных мер компания не предоставила в установленные сроки информацию, пояснения и документы или их копии, которые запрашивал регулятор.

"Деньги 247" должны исправить нарушения и выполнить требования законодательства до 3 ноября 2026 года.

Письменный выговор также получил кредитный союз "Триумф". НБУ выявил недостатки в ее деятельности, в частности, ненадлежащее функционирование внутренних процедур контроля, которые должны отвечать установленным требованиям к системе управления кредитным союзом. Устранить недостатки необходимо до 3 ноября 2026 года.

Отдельное решение касается ООО "ФК „Изи 24". Национальный банк исключил из лицензии компании право предоставлять финансовую услугу по предоставлению гарантий. Основанием стало то, что компания не осуществляла такую деятельность в течение шести месяцев подряд.

После смены лицензии "Изи 24" сможет и дальше предоставлять финансовые услуги по предоставлению средств и банковских металлов в кредит.

Административные акты Национального банка вступают в силу со дня доведения их до сведения соответствующих учреждений в установленном порядке. Согласно статье 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", таким днем считается дата отправки документа на почтовый или электронный адрес учреждения в соответствии с требованиями Закона Украины "Об административной процедуре".

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ позволит малым платежным компаниям совмещать ключевые функции. Национальный банк Украины предлагает снизить регуляторные и кадровые расходы небольших участников платежного рынка. Компаниям с целевым регулятивным капиталом менее 40 млн грн хотят позволить совмещать отдельные ключевые функции, которые должны выполняться отдельно.