- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Какие меры НБУ применил к небанковским финансовым учреждениям
Национальный банк Украины применил меры влияния к трем финансовым компаниям, а также кредитному союзу. Регулятор выявил недостатки во внутреннем контроле и нарушении требований по предоставлению информации.
Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Меры влияния НБУ
Национальный банк Украины применил меры влияния к двум финансовым компаниям - "Портал" и "Деньги 247" - и кредитному союзу "Триумф". Кроме того, регулятор исключил услугу предоставления гарантий по лицензии финансовой компании "Изи 24", поскольку она не предоставляла такие услуги в течение шести месяцев подряд.
Соответствующие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 октября 2026 года.
Какие нарушения выявил НБУ в финансовых учреждениях
- К АО "ФК „Портал" регулятор применил письменный выговор. Причиной стали нарушения требований к авторизации поставщиков финансовых услуг, а также организации корпоративного управления и внутреннего контроля.
В частности, компания не обеспечила надлежащего контроля за своевременным представлением НБУ отчета о предоставлении уверенности относительно годовых отчетных данных за 2025 год. Регулятор обязал финансовую компанию устранить выявленный недостаток и усугубить соответствующие внутренние процедуры до 3 ноября 2026 года.
- Относительно ООО "Деньги 247" Национальный банк потребовал устранить нарушения и привести деятельность в соответствие с законодательством. Во время надзорных мер компания не предоставила в установленные сроки информацию, пояснения и документы или их копии, которые запрашивал регулятор.
- "Деньги 247" должны исправить нарушения и выполнить требования законодательства до 3 ноября 2026 года.
Письменный выговор также получил кредитный союз "Триумф". НБУ выявил недостатки в ее деятельности, в частности, ненадлежащее функционирование внутренних процедур контроля, которые должны отвечать установленным требованиям к системе управления кредитным союзом. Устранить недостатки необходимо до 3 ноября 2026 года.
- Отдельное решение касается ООО "ФК „Изи 24". Национальный банк исключил из лицензии компании право предоставлять финансовую услугу по предоставлению гарантий. Основанием стало то, что компания не осуществляла такую деятельность в течение шести месяцев подряд.
После смены лицензии "Изи 24" сможет и дальше предоставлять финансовые услуги по предоставлению средств и банковских металлов в кредит.
Административные акты Национального банка вступают в силу со дня доведения их до сведения соответствующих учреждений в установленном порядке. Согласно статье 56 Закона Украины "О Национальном банке Украины", таким днем считается дата отправки документа на почтовый или электронный адрес учреждения в соответствии с требованиями Закона Украины "Об административной процедуре".
Напомним, ранее сообщалось, что НБУ позволит малым платежным компаниям совмещать ключевые функции. Национальный банк Украины предлагает снизить регуляторные и кадровые расходы небольших участников платежного рынка. Компаниям с целевым регулятивным капиталом менее 40 млн грн хотят позволить совмещать отдельные ключевые функции, которые должны выполняться отдельно.