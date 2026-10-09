НБУ изменил правила финансового мониторинга для банков и небанковских учреждений

Национальный банк Украины нормировал порядок взаимодействия небанковских учреждений как субъектов первичного финансового мониторинга со специально уполномоченным органом (СУО) и усовершенствовал ряд отдельных процедур финансового мониторинга в банках и учреждениях.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу НБУ.

В частности, уточнен порядок взятия на учет и снятия с учета в СУО учреждений, поднадзорных Национальному банку, а также порядок информационного обмена между учреждениями и СУО по финансовому мониторингу.

Ранее такая информация подавалась учреждениями в порядке, установленном в соответствующих нормативно правовых актах Кабинета Министров Украины и Министерства финансов Украины.

Отдельные процедуры и вступление в силу

Национальный банк также усовершенствовал отдельные положения о ведении банками и учреждениями соответствующих реестров сообщений, а также процедуры осуществления банками удаленного способа верификации физического лица с использованием информации из бюро кредитных историй.

Такие изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 07 октября 2026 г. № 116 "Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по вопросам финансового мониторинга", которое вступает в силу 10 октября 2026 года.

Банки и учреждения будут иметь три месяца для приведения своих внутренних процедур и порядков в соответствие с изменениями, утвержденными постановлением.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ позволит малым платежным компаниям совмещать ключевые функции. Национальный банк Украины предлагает снизить регуляторные и кадровые расходы небольших участников платежного рынка. Компаниям с целевым регулятивным капиталом менее 40 млн грн хотят позволить совмещать отдельные ключевые функции, которые должны выполняться отдельно.