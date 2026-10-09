НБУ змінив правила фінансового моніторингу для банків та небанківських установ

Національний банк України унормував порядок взаємодії небанківських установ як суб'єктів первинного фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом (СУО) та удосконалив низку окремих процедур фінансового моніторингу в банках та установах.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зокрема, уточнено порядок взяття на облік та зняття з обліку у СУО установ, піднаглядних Національному банку, а також порядок інформаційного обміну між установами та СУО з питань фінансового моніторингу.

Раніше така інформація подавалась установами в порядку, встановленому у відповідних нормативно-правових актах Кабінету Міністрів України та Міністерства фінансів України.

Окремі процедури та набуття чинності

Національний банк також удосконалив окремі положення щодо ведення банками та установами відповідних реєстрів повідомлень, а також процедури здійснення банками віддаленого способу верифікації фізичної особи із використанням інформації з бюро кредитних історій.

Такі зміни затверджені постановою Правління Національного банку України від 07 жовтня 2026 року № 116 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань фінансового моніторингу", що набирає чинності 10 жовтня 2026 року.

Банки та установи матимуть три місяці для приведення своїх внутрішніх процедур та порядків у відповідність до змін, затверджених постановою.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НБУ дозволить малим платіжним компаніям суміщати ключові функції. Національний банк України пропонує зменшити регуляторні та кадрові витрати невеликих учасників платіжного ринку. Компаніям із цільовим регулятивним капіталом менш як 40 млн грн хочуть дозволити поєднувати окремі ключові функції, які зараз мають виконуватися окремо.