НБУ оновив план інспекційних перевірок: які зміни відбулися

Національний банк України змінив план інспекційних перевірок на 2026 рік. Зокрема, перевірку Банку “Український капітал” перенесли на 2027 рік, а дві небанківські фінансові компанії виключили з плану.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Інспекційні перевірки НБУ

Правління Національного банку України внесло зміни до плану інспекційних перевірок банків та небанківських фінансових установ на 2026 рік.

Зокрема, планову інспекційну перевірку АТ "Банк "Український капітал", яку мали провести у IV кварталі цього року, перенесли на 2027 рік.

Водночас НБУ виключив із плану інспекційних перевірок небанківських надавачів фінансових послуг на 2026 рік дві компанії:

ТОВ "Цикл Фінанс" (ЄДРПОУ 43453613);

ТОВ "Фінансова компанія "Солюшинс Фактор" (ЄДРПОУ 41041038).

Таким чином, оновлений план передбачає перенесення однієї планової перевірки на наступний рік та виключення двох небанківських фінансових установ із переліку перевірок на 2026 рік.

Нагадаємо, Національний банк зафіксував погіршення ділових настроїв та економічної активності в Україні у серпні-вересні на тлі посилення російських атак і блокади портів.