НБУ обновил план инспекционных проверок: какие изменения произошли

Национальный банк Украины сменил план инспекционных проверок на 2026 год. В частности, проверку Банка Украинский капитал перенесли на 2027 год, а две небанковские финансовые компании исключили из плана.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Инспекционные проверки НБУ

Правление Национального банка Украины внесло изменения в план инспекционных проверок банков и небанковских финансовых учреждений на 2026 год.

В частности, плановую инспекционную проверку АО "Банк "Украинский капитал", которую должны были провести в IV квартале этого года, перенесли на 2027 год.

В то же время, НБУ исключил из плана инспекционных проверок небанковских предоставлятелей финансовых услуг на 2026 год две компании:

ООО "Цикл Финанс" (ЕГРПОУ 43453613);

ООО "Финансовая компания "Солюшинс Фактор" (ЕГРПОУ 41041038).

Таким образом, обновленный план предусматривает перенесение одной плановой проверки на следующий год и исключение двух небанковских финансовых учреждений из перечня проверок на 2026 год.

Напомним, что Национальный банк зафиксировал ухудшение деловых настроений и экономической активности в Украине в августе-сентябре на фоне усиления российских атак и блокады портов.