Инфляция, курс и резервы: НБУ назвал ключевые тенденции экономики Украины

Национальный банк зафиксировал ухудшение деловых настроений и экономическую активность в Украине в августе-сентябре на фоне усиления российских атак и блокады портов. В то же время, инфляция ускорилась до 8,1%, а спрос на валюту вырос, из-за чего НБУ увеличил ее продажу до $5,5 млрд в сентябре.

Как пишет Dilo, об этом информирует НБУ.

Мировая экономика

В странах, являющихся основными торговыми партнерами Украины, экономический рост несколько ускорился. В то же время, риски его дальнейшего замедления остаются.

Инфляционное давление в мире усилилось из-за высоких цен на энергоносители. В то же время, с пиковых значений они несколько снизились благодаря частичному возобновлению поставок с Ближнего Востока.

На фоне продолжительного энергетического шока центральные банки стран мира все больше склоняются к более жесткой монетарной политике.

Инфляция в Украине ускоряется

В Украине потребительская инфляция в августе выросла до 8,1% в годовом исчислении. Одним из ключевых факторов стало подорожание горючего.

По оценкам НБУ, в сентябре инфляция существенно ускорилась. В частности, цены повлияли на последствия усиления российских атак.

В то же время ухудшились деловые настроения и экономическая активность. Новые разрушения и блокада портов отрицательно сказались на работе предприятий.

Российские обстрелы привели к остановке ряда ключевых металлургических предприятий. Блокада портов сократила грузооборот и сдерживала активность в пищевой промышленности и добыче металлических руд.

Жатва также продолжалась медленнее, чем в прошлом. В то же время, высокая урожайность свидетельствовала о потенциале для увеличения объемов производства.

Дефицит бюджета остается значительным

В сентябре дефицит госбюджета оставался высоким. При этом объемы внешней финансовой помощи были меньше ожидаемых.

Несмотря на это, правительство смогло обеспечивать финансирование расходов, в частности, используя средства, накопленные в предыдущие периоды.

В августе дефицит торговли товарами сократился. В то же время, меньшие объемы грантовых поступлений привели к расширению дефицита текущего счета.

На этом фоне международные резервы Украины уменьшились, однако оставались на высоком уровне - $48,7 млрд на 1 сентября.

Гривневые активы стали более привлекательными

Повышение НБУ учетной ставки до 16% в сентябре поддержало привлекательность гривневых инструментов и спрос на них.

За месяц объем срочных депозитов в гривне вырос на 3,2 млрд грн, а портфель гривневых облигаций внутреннего государственного займа - на 2,6 млрд грн.

В то же время, значительные потребности в импорте, в частности со стороны оборонного сектора, и ухудшение ситуации в сфере безопасности усилили спрос на иностранную валюту.

Для балансировки валютного рынка НБУ увеличил объемы продаж валюты до $5,5 млрд в сентябре.

Тем не менее, курс гривны оставался относительно стабильным и колебался в узком диапазоне. Средний официальный курс гривны по отношению к доллару почти не изменился, тогда как к евро гривна укрепилась на 0,5% под влиянием динамики мировых финансовых рынков.

Напомним, ранее НБУ обновил правила статистической отчетности, изменив структуру ряда файлов, сроки их представления и список обязательных данных.