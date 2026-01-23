Запланована подія 2

Новые сроки, структура и обязательные файлы: НБУ обновил правила статистической отчетности

Изменения к правилам статистической отчетности / НБУ

Национальный банк Украины внес изменения в Правила организации статистической отчетности, утвержденные постановлениями №120 и №140, введя три новых файла статистики, исключив ряд устаревших и обновив сроки представления.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Нацбанк ввел три новых файла статистики

Национальный банк Украины внес изменения в Правила организации статистической отчетности, утвержденные постановлением правления НБУ №120 от 13 ноября 2018 года, а также в Правила №140, регулирующие представление отчетности в условиях особого периода.

Цель изменений – привести правила в соответствие с действующим законодательством и обеспечить выполнение регулятивных и надзорных функций НБУ.

Основные изменения в правила №120

  • Введены три новых файла статистической отчетности:
    • 6RW – данные по расчету банками минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску;
    • 6SX – данные по определению банками минимального размера риска расчета;
    • 6SC – данные по определению минимального размера риска расчета на консолидированной основе.
  • Исключено восемь файлов статистики, среди которых:
    • 26X – остатки средств, размещенных в других банках;
    • 4JX – расчет нормативов кредитного риска небанковских финансовых учреждений;
    • 4LX – норматив краткосрочной ликвидности небанковских платежных учреждений;
    • 6СХ – информация о субъектах хозяйствования, у которых владелец существенного участия в банке имеет более 10%;
    • 95X – данные об аффилированных лицах банка;
    • D9X - данные о крупнейших прямых и опосредованных участниках контрагентов банка;
    • F8X – данные о кредитных договорах и объемах задолженности;
    • F9X – данные об операциях доверительного управления.
  • Изменены сроки подачи и изменения для шести файлов.
  • Изменены структуры 21 файла, касающиеся названий показателей, параметров и реквизитов.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ №6 от 22 января 2026 года, которое вступает в силу 28 февраля 2026 года.

Основные изменения в Правила №140

  • Введены те же три новых файла (6RW, 6SX, 6SC) для обеспечения согласованности с Правилами №120.
  • Возобновлено представление файла 4IX – данные о соблюдении пруденциальных нормативов и расчете нормативов капитала небанковских финансовых учреждений.
  • Исключены два файла :
    • 26X – остатки средств в других банках;
    • F8X – данные о кредитных договорах и задолженности.
  • Банки исключены из списка поставщиков файла 2HX (внутренняя система денежного мониторинга).
  • Изменены сроки подачи шести файлов.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ №10 от 22 января 2026 года, которое также вступает в силу с 28 февраля 2026 года.

Кроме того, оба постановления определены первые отчетные даты представления новых и измененных файлов с учетом всех внесенных изменений.

Напомним, 1 декабря 2025 года НБУ ввел трекинг-сервис ТрекСЕП. Он позволяет физическим и юридическим лицам отслеживать платежи в режиме 24/7 – от момента инициирования до зачисления средств, видеть статус операции и время прохождения ключевых этапов.

Автор:
Ольга Опенько