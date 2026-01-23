Новые сроки, структура и обязательные файлы: НБУ обновил правила статистической отчетности

Национальный банк Украины внес изменения в Правила организации статистической отчетности, утвержденные постановлениями №120 и №140, введя три новых файла статистики, исключив ряд устаревших и обновив сроки представления.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Нацбанк ввел три новых файла статистики

Национальный банк Украины внес изменения в Правила организации статистической отчетности, утвержденные постановлением правления НБУ №120 от 13 ноября 2018 года, а также в Правила №140, регулирующие представление отчетности в условиях особого периода.

Цель изменений – привести правила в соответствие с действующим законодательством и обеспечить выполнение регулятивных и надзорных функций НБУ.

Основные изменения в правила №120

Введены три новых файла статистической отчетности : 6RW – данные по расчету банками минимального размера экспозиций, взвешенных по кредитному риску; 6SX – данные по определению банками минимального размера риска расчета; 6SC – данные по определению минимального размера риска расчета на консолидированной основе.

Исключено восемь файлов статистики , среди которых: 26X – остатки средств, размещенных в других банках; 4JX – расчет нормативов кредитного риска небанковских финансовых учреждений; 4LX – норматив краткосрочной ликвидности небанковских платежных учреждений; 6СХ – информация о субъектах хозяйствования, у которых владелец существенного участия в банке имеет более 10%; 95X – данные об аффилированных лицах банка; D9X - данные о крупнейших прямых и опосредованных участниках контрагентов банка; F8X – данные о кредитных договорах и объемах задолженности; F9X – данные об операциях доверительного управления.

Изменены сроки подачи и изменения для шести файлов.

Изменены структуры 21 файла, касающиеся названий показателей, параметров и реквизитов.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ №6 от 22 января 2026 года, которое вступает в силу 28 февраля 2026 года.

Основные изменения в Правила №140

Введены те же три новых файла (6RW, 6SX, 6SC) для обеспечения согласованности с Правилами №120.

(6RW, 6SX, 6SC) для обеспечения согласованности с Правилами №120. Возобновлено представление файла 4IX – данные о соблюдении пруденциальных нормативов и расчете нормативов капитала небанковских финансовых учреждений.

– данные о соблюдении пруденциальных нормативов и расчете нормативов капитала небанковских финансовых учреждений. Исключены два файла : 26X – остатки средств в других банках; F8X – данные о кредитных договорах и задолженности.

Банки исключены из списка поставщиков файла 2HX (внутренняя система денежного мониторинга).

(внутренняя система денежного мониторинга). Изменены сроки подачи шести файлов.

Изменения утверждены постановлением правления НБУ №10 от 22 января 2026 года, которое также вступает в силу с 28 февраля 2026 года.

Кроме того, оба постановления определены первые отчетные даты представления новых и измененных файлов с учетом всех внесенных изменений.

