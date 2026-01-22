НБУ предупреждает о фишинге: мошенники посылают поддельные письма

НБУ предупреждает о новой фишинговой кампании: мошенники рассылают письма с вредными вложениями и фейковыми подписями от имени работников Национального банка, в частности Департамента финансового мониторинга.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба НБУ.

Фейковые письма от имени НБУ

"Сегодня зафиксировали мошенническую кампанию по рассылке писем с вредными вложениями, имитирующими официальное письмо от НБУ, в частности от Департамента финансового мониторинга с требованием предоставления документов", - говорится в сообщении.

Банк призывает не загружать файлы и не переходить по ссылкам из таких писем, чтобы избежать заражения вредоносным программным обеспечением или кражи персональных данных.

Отмечается, что для официальной электронной переписки работники НБУ используют исключительно корпоративную почту с доменом @bank.gov.ua.

Напомним, в столице были зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.