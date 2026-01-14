Фишинг от имени Ощадбанка и Минэнерго: украинцам поступают мошеннические сообщения

Ощадбанк и Министерство энергетики Украины предупреждают граждан о якобы фишинговых рассылках, поступающих от их имен. Письма предлагают компенсации за перебои с электроснабжением, содержат ссылки на сторонние сайты или вложения и призывают вводить персональные и финансовые данные.

Как пишет Delo.ua, об этом информируют в Ощадбанке и Минэнерго.

Фишинг от имени банка

"В последние дни украинцам поступают сообщения якобы от имени Ощадбанка и энергетических компаний о "компенсациях за перебои с электроснабжением". Это мошенническая схема", - написал глава банка Сергей Наумов.

Ощадбанк сообщает, что не посылает сообщения со ссылками на сторонние сайты, не оформляет компенсации через мессенджеры и не просит вводить банковские данные или доступ к онлайн-банкингу.

Граждан призывают быть внимательными, не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать личную или финансовую информацию и проверять все сообщения только через официальные каналы банка.

В Минэнерго предупреждают о фишинговых рассылках

В пресс-службе подчеркивают, что фиксируется фишинговая рассылка электронных писем, якобы от имени Министерства энергетики. Письма содержат призывы к оплате и прикрепленные файлы или ссылки для загрузки.

Минэнерго отмечает, что официально не отправляет такие сообщения. Открытие вложений или переход по ссылкам может содержать вредоносное программное обеспечение и создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным.

"Призываем не открывать вложения, не переходить по ссылкам и не производить никаких оплат по таким письмам", - говорится в сообщении.

Напомним, в столице были зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.