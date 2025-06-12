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Фишинг под видом НБУ: опасные письма атакуют пользователей
Национальный банк Украины предупреждает о новой фишинговой кампании: злоумышленники посылают электронные письма с поддельным адресом, имитирующим официальный e-mail НБУ, и опасными вложениями.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
О мошеннической рассылке
НБУ предостерегает граждан о новой волне фишинговых атак. Зафиксированы случаи рассылки электронных писем с вредными вложениями, которые маскируются под официальные сообщения НБУ. В письме и названии файлов использовано название Нацбанка, чтобы ввести получателя в заблуждение.
Мошенники рассылают сообщения по разным электронным адресам, но в подписи письма указывают фейковый адрес — [email protected], который похож на настоящий, но не имеет отношения к официальному домену НБУ.
Нацбанк отмечает: не открывайте вложения и не переходите по ссылкам, если сомневаетесь в источнике письма. Сотрудники НБУ используют только официальные корпоративные ящики с доменом @bank.gov.ua .
В случае получения подозрительных писем советуют немедленно сообщить об этом соответствующим службам безопасности.
Напомним, в столице снова зафиксированы случаи мошенничества, связанные с подменой QR-кодов в общественных местах. Злоумышленники размещают фальшивые коды, ведущие на поддельные вебресурсы, имитирующие сервисы онлайн-оплаты. Целью таких действий является получение персональных и платежных данных граждан.