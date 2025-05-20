В Киеве фиксируют новую волну мошенничества с QR-кодами в общественных местах: что известно

В Киеве снова активизировалась схема мошенничества с подменой QR-кодов в публичных местах. Киберполиция предупреждает: злоумышленники размещают фейковые коды, ведущие на поддельные сайты, имитирующие сервисы оплат.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу КГГА.

Как мошенники воруют банковские данные

Мошенники размещают или подменяют QR-коды в общественных местах, в частности на официальных табличках. После сканирования таких кодов пользователи попадают на фейковые сайты, которые маскируются под настоящие онлайн-сервисы.

Чаще всего подобные случаи фиксируют там, где люди привыкли быстро оплачивать услуги через QR-коды, например, на парковках или в транспорте.

Поскольку визуально поддельные коды трудно отличить от настоящих, киберполиция советует внимательно проверять адрес сайта, прежде чем вводить персональные или банковские данные.

Как обезопасить себя от мошенников, подменяющих QR-коды:

Сканируйте только проверенные коды – избегайте размещенных на случайных открытках, наклейках или рекламных объявлениях.

– избегайте размещенных на случайных открытках, наклейках или рекламных объявлениях. Осмотрите наклейку перед сканированием – обращайте внимание на признаки подделки: неровные края, следы переклейки, неподходящий шрифт.

– обращайте внимание на признаки подделки: неровные края, следы переклейки, неподходящий шрифт. Просматривайте ссылки к переходу – большинство смартфонов показывают URL перед открытием сайта.

– большинство смартфонов показывают URL перед открытием сайта. Внимательно проверяйте адрес сайта – даже если страница выглядит достоверной, мелкие изменения в домене могут указывать на мошенничество.

– даже если страница выглядит достоверной, мелкие изменения в домене могут указывать на мошенничество. Следите за наличием защищенного соединения (https://) – отсутствие сертификата безопасности является весомым основанием не вводить никакие данные.

– отсутствие сертификата безопасности является весомым основанием не вводить никакие данные. Не вводите банковские реквизиты на подозрительных сайтах или без крайней необходимости.

Для онлайн-оплат используйте виртуальные или одноразовые карты – это снизит риск потери средств в случае компрометации информации.

Отдельное внимание специалисты обращают на рассылку сообщений от официальных учреждений о сборе средств на ВСУ.

Напомним, Украина входит в первую десятку стран-лидеров по количеству бесконтактных оплат смартфонами и прочими гаджетами. Сегодня такие расчеты составляют более 60% всех транзакций с картами Mastercard в физическом ритейле страны.

Добавим, что подавляющее большинство украинцев доверяют цифровым платежам, несмотря на возможности мошенничества.