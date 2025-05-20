У Києві фіксують нову хвилю шахрайства з QR-кодами в громадських місцях: що відомо

У Києві знову активізувалася схема шахрайства із підміною QR-кодів у публічних місцях. Кіберполіція попереджає: зловмисники розміщують фейкові коди, які ведуть на підроблені сайти, що імітують сервіси оплат.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Як шахраї крадуть банківські дані

Шахраї розміщують або підмінюють QR-коди в громадських місцях, зокрема на офіційних табличках. Після сканування таких кодів користувачі потрапляють на фейкові сайти, які маскуються під справжні онлайн-сервіси. Через це зловмисники отримують доступ до банківських реквізитів і можуть викрасти кошти.

Найчастіше подібні випадки фіксують там, де люди звикли швидко оплачувати послуги через QR-коди — наприклад, на парковках або у транспорті.

Оскільки візуально підроблені коди важко відрізнити від справжніх, кіберполіція радить уважно перевіряти адресу сайту, перш ніж вводити персональні чи банківські дані.

Як убезпечити себе від шахраїв, що підмінюють QR-коди:

Скануйте лише перевірені коди – уникайте тих, що розміщені на випадкових листівках, наліпках чи рекламних оголошеннях.

– уникайте тих, що розміщені на випадкових листівках, наліпках чи рекламних оголошеннях. Огляньте наклейку перед скануванням – звертайте увагу на ознаки підробки: нерівні краї, сліди переклеювання, невідповідний шрифт.

– звертайте увагу на ознаки підробки: нерівні краї, сліди переклеювання, невідповідний шрифт. Переглядайте посилання до переходу – більшість смартфонів показують URL перед тим, як ви відкриєте сайт.

– більшість смартфонів показують URL перед тим, як ви відкриєте сайт. Уважно перевіряйте адресу сайту – навіть якщо сторінка виглядає достовірною, дрібні зміни в домені можуть вказувати на шахрайство.

– навіть якщо сторінка виглядає достовірною, дрібні зміни в домені можуть вказувати на шахрайство. Слідкуйте за наявністю захищеного з’єднання (https://) – відсутність сертифіката безпеки є вагомою підставою не вводити жодні дані.

– відсутність сертифіката безпеки є вагомою підставою не вводити жодні дані. Не вводьте банківські реквізити на підозрілих сайтах або без крайньої потреби.

Для онлайн-оплат використовуйте віртуальні або одноразові картки – це зменшить ризик втрати коштів у разі компрометації інформації.

Окрему увагу фахівці звертають на розсилання повідомлень начебто від офіційних установ про збір коштів на ЗСУ.

Нагадаємо, Україна входить у першу десятку країн-лідерів за кількістю безконтактних оплат смартфонами та іншими гаджетами. Сьогодні такі розрахунки становлять понад 60% усіх транзакцій із картками Mastercard у фізичному ритейлі країни.

Додамо що переважна більшість українців довіряє цифровим платежам, попри можливості шахрайства.