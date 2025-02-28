Україна входить у топ-10 країн світу за кількістю NFC-оплат — дослідження Mastercard

Україна входить у першу десятку країн-лідерів за кількістю безконтактних оплат. Сьогодні такі розрахунки становлять понад 60% усіх транзакцій із картками Mastercard у фізичному ритейлі країни.

Про це розповіла CEO Mastercard в Україні та Молдові Інга Андреєва в коментарі для Delo.ua.

За її словами, згідно результатів дослідження, проведеного компанією Mastercard, третина українців готові повністю відмовитись від пластикових карток на користь цифрових протягом наступних двох років. І цей диджитал-тренд буде тільки посилюватись.

"Водночас ми бачимо, що суттєво змінились підходи до рішень, сервісів і клієнтські очікування — інклюзивність стає новим стандартом", — зазначає співрозмовниця видання.

Як виглядають перспективи платіжного ринку

CEO Mastercard в Україні та Молдові стверджує, що динаміка розвитку фінансового ринку прискорюватиметься разом із впровадженням концепції відкритого банкінгу та відкритих фінансів. Екосистема фінансових послуг ставатиме все більш відкритою, створюючи нові можливості як для бізнесів, так і для споживачів.

Паралельно з цими процесами критично зростає важливість кібербезпеки, адже що відкритішою стає фінансова екосистема, то більшою є необхідність створювати рішення для захисту від потенційних загроз.

Інга Андреєва, CEO Mastercard в Україні та Молдові. Фото: пресслужба Mastercard

Ще одним важливим драйвером змін на ринку є токенізація.

"Це та технологія, що лежить в основі роботи глобальних цифрових сервісів, як-от Apple Pay, Google Pay, і яка зробила платежі зручнішими та безпечнішими", — каже Інга Андреєва.

На її думку, тренд токенізації буде лише прискорюватися, відкриваючи нові можливості для розвитку цифрових платежів та інтегрованих фінансових рішень.

"Гаманці майбутнього будуть не лише методом оплати – вони стануть єдиною точкою входу до особистих даних користувача, поєднуючи в собі платіжні картки, цифровий ID, водійські посвідчення, різноманітні паролі й цифрові ключі доступу — до квартири, офісу і транспорту", — прогнозує співрозмовниця Delo.ua.

Нагадаємо, Національний банк України в межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Єдиною системно важливою платіжною системою, як і в попередні роки, стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем, а саме:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;

"NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;

"Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також для приведення діяльності до міжнародних стандартів оверсайта.

У 2024 році обсяг внутрішніх грошових переказів через платіжні системи зріс на 83% порівняно з попереднім роком і склав 1 336,58 млрд грн (33,2 млрд доларів).