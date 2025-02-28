- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина входит в топ-10 стран мира по количеству NFC-оплат — исследование Mastercard
Украина входит в первую десятку стран-лидеров по числу бесконтактных оплат. Сегодня такие расчеты составляют более 60% всех транзакций с картами Mastercard в физическом ритейле страны.
Об этом рассказала CEO Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева в комментарии для Delo.ua.
По ее словам, согласно результатам исследования, проведенного компанией Mastercard, треть украинцев готовы полностью отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых в течение следующих двух лет. И этот диджитал-тренд будет только усиливаться.
"В то же время мы видим, что существенно изменились подходы к решениям, сервисам и клиентским ожиданиям — инклюзивность становится новым стандартом", — отмечает собеседница издания.
Как выглядят перспективы платежного рынка
CEO Mastercard в Украине и Молдове утверждает, что динамика развития финансового рынка будет ускоряться с внедрением концепции открытого банкинга и открытых финансов. Экосистема финансовых услуг станет все более открытой, создавая новые возможности как для бизнесов, так и для потребителей.
Параллельно с этими процессами критически растет важность кибербезопасности, ведь чем открытее становится финансовая экосистема, тем больше необходимость создавать решения для защиты от потенциальных угроз.
Еще одним важным драйвером изменений на рынке является токенизация.
"Это та технология, которая лежит в основе работы глобальных цифровых сервисов, таких как Apple Pay, Google Pay, и которая сделала платежи более удобными и безопасными", — говорит Инга Андреева.
По ее мнению, тренд токенизации будет только ускоряться, открывая новые возможности развития цифровых платежей и интегрированных финансовых решений.
"Кошельки будущего будут не только методом оплаты — они станут единственной точкой входа в личные данные пользователя, сочетая в себе платежные карты, цифровой ID, водительские удостоверения, разнообразные пароли и цифровые ключи доступа — в квартиру, офис и транспорт", — прогнозирует собеседница Delo.ua.
Напомним, что Национальный банк Украины в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2024 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.
Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.
К категории важных платежных систем отнесены пять платежных систем, а именно:
- "MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;
- "Visa", Visa International Service Association, США;
- "PrivatMoney", АО КБ "ПриватБанк", Украина;
- "NovaPay", ООО "НоваПэй", Украина;
- "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина.
Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется в соответствии с международной практикой для повышения их надежности и эффективности, а также для приведения деятельности к международным стандартам оверсайта.
В 2024 году объем внутренних денежных переводов через платежные системы вырос на 83% по сравнению с предыдущим годом и составил 1336,58 млрд грн (33,2 млрд долларов).