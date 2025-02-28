Украина входит в топ-10 стран мира по количеству NFC-оплат — исследование Mastercard

Украина входит в первую десятку стран-лидеров по числу бесконтактных оплат. Сегодня такие расчеты составляют более 60% всех транзакций с картами Mastercard в физическом ритейле страны.

Об этом рассказала CEO Mastercard в Украине и Молдове Инга Андреева в комментарии для Delo.ua.

По ее словам, согласно результатам исследования, проведенного компанией Mastercard, треть украинцев готовы полностью отказаться от пластиковых карт в пользу цифровых в течение следующих двух лет. И этот диджитал-тренд будет только усиливаться.

"В то же время мы видим, что существенно изменились подходы к решениям, сервисам и клиентским ожиданиям — инклюзивность становится новым стандартом", — отмечает собеседница издания.

Как выглядят перспективы платежного рынка

CEO Mastercard в Украине и Молдове утверждает, что динамика развития финансового рынка будет ускоряться с внедрением концепции открытого банкинга и открытых финансов. Экосистема финансовых услуг станет все более открытой, создавая новые возможности как для бизнесов, так и для потребителей.

Параллельно с этими процессами критически растет важность кибербезопасности, ведь чем открытее становится финансовая экосистема, тем больше необходимость создавать решения для защиты от потенциальных угроз.

Инга Андреева, CEO MasterCard в Украине и Молдове. Фото: пресс-служба Mastercard

Еще одним важным драйвером изменений на рынке является токенизация.

"Это та технология, которая лежит в основе работы глобальных цифровых сервисов, таких как Apple Pay, Google Pay, и которая сделала платежи более удобными и безопасными", — говорит Инга Андреева.

По ее мнению, тренд токенизации будет только ускоряться, открывая новые возможности развития цифровых платежей и интегрированных финансовых решений.

"Кошельки будущего будут не только методом оплаты — они станут единственной точкой входа в личные данные пользователя, сочетая в себе платежные карты, цифровой ID, водительские удостоверения, разнообразные пароли и цифровые ключи доступа — в квартиру, офис и транспорт", — прогнозирует собеседница Delo.ua.

Напомним, что Национальный банк Украины в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2024 году определил перечень важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины.

К категории важных платежных систем отнесены пять платежных систем, а именно:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"PrivatMoney", АО КБ "ПриватБанк", Украина;

"NovaPay", ООО "НоваПэй", Украина;

"Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина.

Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется в соответствии с международной практикой для повышения их надежности и эффективности, а также для приведения деятельности к международным стандартам оверсайта.

В 2024 году объем внутренних денежных переводов через платежные системы вырос на 83% по сравнению с предыдущим годом и составил 1336,58 млрд грн (33,2 млрд долларов).