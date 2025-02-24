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НБУ отнес пять платежных систем к категории важных: о каких идет речь

НБУ отнес пять платежных систем к категории важных: о каких идет речь
НБУ определил список важных объектов платежной инфраструктуры.

Национальный банк Украины в рамках реализации функции оверсайта по результатам мониторинга деятельности в 2024 году определил список важных объектов платежной инфраструктуры в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Единственной системно важной платежной системой, как и в предыдущие годы, стала Система электронных платежей (СЕП) Национального банка Украины.

О важных платежных системах

К категории важных платежных систем отнесено пять платежных систем, а именно:

  • MasterCard, MasterCard International Incorporated, США;
  • "Visa", Visa International Service Association, США;
  • "PrivatMoney", АО КБ "ПриватБанк", Украина;
  • "NovaPay", ООО "НоваПэй", Украина;
  • "Финансовый мир", ООО "Украинская платежная система", Украина.

По результатам мониторинга в 2024 году Национальный банк Украины определил три важных технологических оператора платежных услуг:

  • ООО "Эйси Диси Процессинг";
  • ЧАО "Украинский процессинговый центр";
  • ООО "Тас Линк".

Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности осуществляется согласно международной практике для повышения их надежности и эффективности, а также для приведения деятельности в международные стандарты оверсайта, отмечают в НБУ,

К важным объектам оверсайта установлены повышенные требования по непрерывности деятельности, управлению и организации деятельности, системе управления рисками и т.д.

Справка:

Распределение объектов платежной инфраструктуры по категориям важности Национальный банк Украины осуществляет ежегодно из результатов их деятельности на протяжении предыдущего года.

Критерии определения важности объектов платежной инфраструктуры, установленные постановлением правления Национального банка Украины и учитывают объемы операций и виды предоставляемых ими услуг.

Напомним, в 2024 году объем внутренних денежных переводов через платежные системы вырос на 83% по сравнению с предыдущим годом и составил 1336,58 млрд грн (33,2 млрд долларов).

Автор:
Ольга Опенько