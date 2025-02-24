НБУ відніс п’ять платіжних систем до категорії важливих: про які мова

Національний банк України в межах реалізації функції оверсайта за результатами моніторингу діяльності у 2024 році визначив перелік важливих об’єктів платіжної інфраструктури в Україні.

Про це інформує пресслужба регулятора.

Єдиною системно важливою платіжною системою як і в попередні роки стала Система електронних платежів (СЕП) Національного банку України.

Про важливі платіжні системи

До категорії важливих платіжних систем віднесено п’ять платіжних систем, а саме:

"MasterCard", MasterCard International Incorporated, США;

"Visa", Visa International Service Association, США;

"PrivatMoney", АТ КБ "ПриватБанк", Україна;

"NovaPay", ТОВ "НоваПей", Україна;

"Фінансовий світ", ТОВ "Українська платіжна система", Україна.

За результатами моніторингу у 2024 році Національний банк України визначив три важливі технологічні оператори платіжних послуг:

ТОВ "Ейсі Дісі Процесінг";

ПрАТ "Український процесінговий центр";

ТОВ "Тас Лінк".

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості здійснюється згідно з міжнародною практикою для підвищення їх надійності й ефективності, а також для приведення діяльності до міжнародних стандартів оверсайта, зазначають в НБУ,

До важливих об’єктів оверсайта установлені підвищені вимоги щодо безперервності діяльності, управління та організації діяльності, системи управління ризиками тощо.

Довідково:

Розподіл об’єктів платіжної інфраструктури за категоріями важливості Національний банк України здійснює щорічно на підставі результатів їх діяльності протягом попереднього року.

Критерії визначення важливості об’єктів платіжної інфраструктури, встановлені постановою правління Національного банку України та враховують обсяги операцій та види послуг, які вони надають.

Нагадаємо, у 2024 році обсяг внутрішніх грошових переказів через платіжні системи зріс на 83% порівняно з попереднім роком і склав 1 336,58 млрд грн (33,2 млрд доларів).