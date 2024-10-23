ПриватБанк совместно с Mastercard запустили кэшбэки за международные переводы

23 октября ПриватБанк совместно с Mastercard и европейским финансовым сервисом Zen.com запустили новую программу поддержки для украинцев, упрощающую международные переводы.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

В течение месяца, до 23 ноября, все переводы на карты ПриватБанка через Zen.com будут без комиссии. Это включает пополнение собственных карт, донаты и переводы в Украину.

Кроме того, до 23 апреля 2025 года клиенты, которые получат на карту Mastercard от ПриватБанка международный перевод от Zen.com на сумму от 1000 грн, смогут получить кэшбэк от 250 до 500 грн.

Для отправки средств через Zen.com и систему PrivatMoney, пользователям нужно скачать приложение Zen.com, зарегистрироваться, выбрать валюту для перевода (EUR, USD или PLN) и ввести данные карты или счета получателя.

Добавим, что Zen.com стал партнером системы PrivatMoney в июне 2023 года, предлагая удобное мобильное приложение для осуществления международных переводов.

Напомним, ПриватБанк в сотрудничестве с Mastercard первым среди украинских банков запустил услугу, позволяющую клиентам за рубежом снимать наличные деньги на кассе без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров. Клиенты финучреждения могут при необходимости снимать наличные деньги вместе с оплатой картой товаров и услуг не только в Украине, но и за рубежом.

Кроме того, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24 и бесплатно заказать международную доставку платежных карт. Такая услуга уже доступна в 45 странах мира.