ПриватБанк запустил услугу снятия наличных денег на кассе за границей

ПриватБанк в сотрудничестве с Mastercard первым среди украинских банков запустил услугу, позволяющую клиентам за рубежом снимать наличные деньги на кассе без дополнительных комиссий иностранных банков-эквайеров.

Об этом сообщила пресс-служба ПриватБанка.

Отмечается, что клиенты финучреждения могут при необходимости снимать наличные деньги вместе с оплатой картой товаров и услуг не только в Украине, но и за рубежом.

"Покупка с выдачей наличных благодаря ПриватБанку стала очень популярным в Украине сервисом, который доступен во всех ведущих торговых сетях и им охотно пользуются жители большинства украинских городов. Теперь привычно получать наличные на кассе украинцы могут и за рубежом", — отметил член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

Как воспользоваться услугой

Если вы рассчитываетесь за границей в торговой сети картой Mastercard от ПриватБанка, в случае необходимости снять деньги можно прямо на кассе, а не искать банкомат.

Совершая покупку в магазине, только спросите у кассира, доступна ли услуга в данной торговой точке.

На сегодняшний день клиенты банка чаще всего снимают наличные на кассе в Германии в сетях Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle и в Польше — в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервис также работает в других странах ЕС, Великобритании, Австралии.

Напомним, клиенты ПриватБанка могут перевыпустить действующую платежную карту или открыли новую цифровую карту в Приват24 и бесплатно заказать международную доставку платежных карт. Такая услуга доступна в 45 странах мира.