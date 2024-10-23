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ПриватБанк запустив послугу зняття готівки на касі за кордоном

каса
Фото: Freepik

ПриватБанк у співпраці з Mastercard першим серед українських банків запустив послугу, що дозволяє клієнтам за кордоном знімати готівку на касі без додаткових комісій іноземних банків-еквайєрів.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Зазначається, що клієнти фінустанови можуть за потреби знімати готівку разом з оплатою карткою товарів та послуг не тільки в Україні, а і закордоном. 

"Покупка з видачею готівки завдяки ПриватБанку стала дуже популярним в Україні сервісом, який доступний у всіх провідних торговельних мережах і їм охоче користуються жителі більшості українських міст. Відтепер звично отримувати готівку на касі українці можуть і за кордоном”, - зауважив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Як скористатися послугою

Якщо ви розраховуєтеся за кордоном в торговій мережі карткою Mastercard від ПриватБанку, у разі необхідності отримати готівку можна прямо на касі, а не шукати банкомат.

Здійснюючи покупку в магазині, лише запитайте у касира, чи доступна послуга у даній торговій точці.

На сьогодні клієнти банку найчастіше знімають готівку на касі у Німеччині в мережах Netto Marken-Discount, Dm-drogerie markt, Aldi, Norma, GLOBUS Markthalle та у Польщі - в Delikatesy Centrum, Biedronka, Orlen, Lewiatan, Zabka. Сервіс також працює в інших країнах ЄС, Великобританії, Австралії.

Нагадаємо, клієнти ПриватБанку можуть перевипустити діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24 та безкоштовно замовити міжнародну доставку платіжних карток. Така послуга вже доступна в 45 країнах світу.

Автор:
Світлана Манько