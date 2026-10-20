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Готовый бизнес от государства: на Черниговщине продают деревообрабатывающее производство

Стартовая цена объекта в селе Мрин составляет почти 23 млн. грн.
Стартовая цена объекта в селе Мрин составляет почти 23 млн. грн. / Prozorro.Продажи

Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении онлайн-аукциона по приватизации комплекса построек с деревообрабатывающим оборудованием в селе Мрин Нежинского района Черниговской области.

Как пишет Dilo, об этом информирует Prozorro. Продажи.

В состав лота входит имущественный комплекс общей площадью 3061,3 м². Объект включает в себя цеха переработки древесины и паркетный цех, котельную, сушильные камеры, складские помещения и навесы.

Вместе с недвижимостью реализуется индивидуально определенное имущество - деревообрабатывающие станки, ленточные пилорамы, отопительные котлы, автопогрузчики "Балканкар", а также системы аспирации и видеонаблюдения.

Основные параметры лота:

  • Объект: комплекс зданий и оборудования (ул. Центральная, 103, с. Мрин, Нежинский р-н, Черниговская обл.);
  • Площадь недвижимости: 3 061,3 м²;
  • Стартовая цена: 22959900 грн (без учета НДС).

Подать ценовое предложение для участия в торгах можно до 20:00 27 октября 2026 года .

Сам аукцион пройдет 28 октября 2026 года.

Фото 2 — Готовый бизнес от государства: на Черниговщине продают деревообрабатывающее производство
Фото 3 — Готовый бизнес от государства: на Черниговщине продают деревообрабатывающее производство

Напомним, Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион единый имущественный комплекс ГП "Сирка " во Львовской области. Стартовая цена объекта составляет 12,68 млн. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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