- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google
Готовый бизнес от государства: на Черниговщине продают деревообрабатывающее производство
Фонд государственного имущества Украины объявил о проведении онлайн-аукциона по приватизации комплекса построек с деревообрабатывающим оборудованием в селе Мрин Нежинского района Черниговской области.
Как пишет Dilo, об этом информирует Prozorro. Продажи.
В состав лота входит имущественный комплекс общей площадью 3061,3 м². Объект включает в себя цеха переработки древесины и паркетный цех, котельную, сушильные камеры, складские помещения и навесы.
Вместе с недвижимостью реализуется индивидуально определенное имущество - деревообрабатывающие станки, ленточные пилорамы, отопительные котлы, автопогрузчики "Балканкар", а также системы аспирации и видеонаблюдения.
Основные параметры лота:
- Объект: комплекс зданий и оборудования (ул. Центральная, 103, с. Мрин, Нежинский р-н, Черниговская обл.);
- Площадь недвижимости: 3 061,3 м²;
- Стартовая цена: 22959900 грн (без учета НДС).
Подать ценовое предложение для участия в торгах можно до 20:00 27 октября 2026 года .
Сам аукцион пройдет 28 октября 2026 года.
Напомним, Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион единый имущественный комплекс ГП "Сирка " во Львовской области. Стартовая цена объекта составляет 12,68 млн. грн.