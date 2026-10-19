"Укрзахидуглестрой" выставили на приватизацию: стартовая цена превышает 54 млн грн

Почти 100% акций ЧАО "Укрзахидуглестрой" выставили на продажу через аукцион. В приватизационный лот вошли 44,6 млн акций предприятия, расположенного в городе Шептицкий Львовской области. Стартовая цена – 54,57 млн грн без НДС.

Как пишет Dilo, об этом информирует прессслужба Prozorro.Продажи.

Условия приватизации

Аукцион намечен на 27 октября 2026 года.

На продажу выставили 44 637 304 акции общества общей нарицательной стоимостью 11,16 млн грн. В то же время, стартовая цена лота составляет 54 574 467,70 грн без НДС. На окончательную сумму продаж будет начисляться налог на добавленную стоимость.

Минимальный шаг повышения цены на аукционе составляет 545 744,68 грн, или 1% от стартовой стоимости. Для участия в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 10,91 млн грн, что составляет 20% стартовой цены.

Организатором приватизации региональное отделение Фонда государственного имущества Украины во Львовской, Закарпатской и Волынской областях.

Торги будут проходить в формате трехраундового английского аукциона. Участники сначала подают закрытые ценовые предложения, после чего соревнуются за лот в трех раундах, повышая ставки.

Что известно о предприятии

ЧАО "Укрзахидуглестрой" - предприятие, которое специализировалось на строительстве шахт и считалось единственным в Украине в этой отрасли.

Активы предприятия

Компания располагает более 40 объектами недвижимости общей площадью более 12 тыс. кв. м и земельные участки площадью более 7,7 га. Среди активов – административные здания, мастерские, гаражи, склады, бетонно-растворимый узел в Нововолынске и база отдыха в урочище Гряда на Шацких озерах.

Финансовое состояние

Предприятие длительное время не ведет активную деятельность по основному профилю и получает доходы преимущественно от аренды и вспомогательных услуг. Штат сократился до 12-14 работников.

В 2025 году чистый убыток составил около 3,3 млн грн, а за первое полугодие 2026-го - 2,48 млн грн. Кредиторская задолженность превышает 121 млн грн, в том числе долги перед бюджетом, Пенсионным фондом и работниками.

По обнародованным данным, имущество предприятия находится под арестом, активы — в налоговом залоге. Также открыто более 600 исполнительных производств, а свидетельство плательщика НДС аннулировано.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины выставил на аукцион единый имущественный комплекс ГП "Сирка " во Львовской области. Стартовая цена объекта составляет 12,68 млн. грн.