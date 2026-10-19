"Укрзахідвуглебуд" виставили на приватизацію: стартова ціна перевищує 54 млн грн

Майже 100% акцій ПрАТ “Укрзахідвуглебуд” виставили на продаж через аукціон. До приватизаційного лота увійшли 44,6 млн акцій підприємства, розташованого в місті Шептицький Львівської області. Стартова ціна - 54,57 млн грн без ПДВ.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Prozorro.Продажі.

Умови приватизації

Аукціон запланований на 27 жовтня 2026 року.

На продаж виставили 44 637 304 акції товариства загальною номінальною вартістю 11,16 млн грн. Водночас стартова ціна лота становить 54 574 467,70 грн без ПДВ. На остаточну суму продажу нараховуватиметься податок на додану вартість.

Мінімальний крок підвищення ціни під час аукціону становить 545 744,68 грн, або 1% від стартової вартості. Для участі в торгах необхідно внести гарантійний внесок у розмірі 10,91 млн грн, що дорівнює 20% стартової ціни.

Організатором приватизації є регіональне відділення Фонду державного майна України у Львівській, Закарпатській та Волинській областях.

Торги проходитимуть у форматі трираундового англійського аукціону. Учасники спочатку подають закриті цінові пропозиції, після чого змагаються за лот у трьох раундах, підвищуючи ставки.

Що відомо про підприємство

ПрАТ "Укрзахідвуглебуд" - підприємство, яке спеціалізувалося на будівництві шахт і вважалося єдиним в Україні у цій галузі.

Активи підприємства

Компанія має понад 40 об’єктів нерухомості загальною площею понад 12 тис. кв. м і земельні ділянки площею понад 7,7 га. Серед активів - адміністративні будівлі, майстерні, гаражі, склади, бетонно-розчинний вузол у Нововолинську та база відпочинку в урочищі Гряда на Шацьких озерах.

Фінансовий стан

Підприємство тривалий час не веде активної діяльності за основним профілем і отримує доходи переважно від оренди та допоміжних послуг. Штат скоротився до 12–14 працівників.

У 2025 році чистий збиток становив близько 3,3 млн грн, а за перше півріччя 2026-го — 2,48 млн грн. Кредиторська заборгованість перевищує 121 млн грн, зокрема борги перед бюджетом, Пенсійним фондом і працівниками.

За оприлюдненими даними, майно підприємства перебуває під арештом, активи — у податковій заставі. Також відкрито понад 600 виконавчих проваджень, а свідоцтво платника ПДВ анульовано.

Нагадаємо, Фонд державного майна України виставив на аукціон єдиний майновий комплекс ДП "Сірка" у Львівській області. Стартова ціна об’єкта становить 12,68 млн грн.