В Одесі продають старий ЦУМ за майже 400 млн грн: чому легендарний об'єкт виставили на торги

В Одесі виставили на відкритий аукціон цілісний майновий комплекс Центрального універмагу (ЦУМ), розташований на вулиці Італійській (колишня Пушкінська). Продаж відбувається в межах процедури банкрутства ТОВ “Укрбудспецтех”.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на оголошення в системі Prozorro.Продажі.

Стартова ціна лота становить 399,4 млн грн.

Прийом заявок від потенційних покупців триватиме до 19 серпня, а самі торги призначені на 20 серпня 2026 року.

За документами на аукціон виставлено комплекс загальною площею 12,4 тис. кв. м, що включає будівлю універмагу, диспетчерську, навчальний цех, склад, навіси та електроцехи.

Втім, згідно з технічним паспортом об'єкта, наявні суттєві розбіжності з документацією: фактично з усього комплексу збереглася лише головна будівля торговельного центру. Більшості допоміжних споруд немає, однак на території з'явилися нові елементи (навіс, мостіння та цистерна) при збереженні загальної площі лота.

Що відомо про об'єкт

Право власності на об'єкт належить ТОВ "Укрбудспецтех2 (колишня назва — "Блек Сі Ріелті Груп2). Кінцевим бенефіціаром компанії є колишній народний депутат Леонід Клімов — ексвласник збанкрутілого "Імексбанку".

Історичну споруду Одеського ЦУМу звели у 1959 році в стилі сталінського ампіру за проєктом архітектора Гефтера. Наразі об'єкт функціонує як торговельний комплекс із приміщеннями для торгівлі та складування.

Раніше повідомлялося, що ТЦ “Новий Привоз” на вулиці Пантелеймонівській в Одесі виставили на продаж за 779 млн грн в межах процедури банкрутства “Укрбудспецтеху”. Проте аукціон у системі "Prozorro.Продажі" скасували через відсутність потенційних покупців.