В Одесі виставили на продаж ТЦ "Новий Привоз" за 779 мільйонів гривень

В Одесі виставили на електронні торги торговельний центр "Новий Привоз". П'ятиповерховий комплекс площею понад 23 тисячі квадратних метрів продають в межах процедури банкрутства компанії, пов'язаної з екснардепом Леонідом Клімовим.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на оголошення в системі Prozorro.Продажі.

Торги заплановані на 27 липня 2026 року. Онлайн-аукціон проводиться в межах процедури банкрутства ТОВ "Укрбудспецтех". За даними аналітичної системи YouControl, серед засновників цієї компанії були ПАТ "ФК "Чорноморець" та екснардеп Леонід Клімов.

На продаж виставлено п'ять поверхів торговельних приміщень та технічний поверх загальною площею 23 361,7 квадратного метра. Початкова вартість квадратного метра становить близько 33 400 гривень ($740), що є значно нижчим за ринкову ціну. Для участі в торгах необхідно внести гарантійний внесок у розмірі 77,9 мільйона гривень, а мінімальний крок ставки становитиме 7,79 мільйона гривень.

Борги перед НБУ та чинні договори оренди

Низька початкова вартість об'єкта обумовлена його юридичними обтяженнями та тривалою історією боргових зобов'язань:

Застава в Нацбанку: майновий комплекс ТЦ "Новий Привоз" ще у 2009 році був переданий в іпотеку Національному банку України. Нерухомість виступала забезпеченням за кредитом рефінансування для іншого активу Клімова — "Імексбанку", який згодом визнали неплатоспроможним.

Чинне управління та оренда: згідно з документацією, з 2014 року приміщення перебувають під управлінням компанії "Нова-Хвиля". Крім того, комплекс має чинного орендаря — ТОВ "Група управління бізнесом". Кінцевим бенефіціаром цієї фірми є сам Леонід Клімов через свою старшу доньку Дарію Крижанівську та зятя Олександра.

Новий власник торговельного центру буде змушений або продовжувати роботу на умовах уже підписаних угод, або ініціювати судові процеси щодо їх розірвання. Спостерігачі ринку не виключають, що за допомогою цього аукціону колишній власник може спробувати переоформити права власності на об'єкт через пов'язані структури.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Одещині виставили на продаж активи компанії з перевалки зерна. У порту Рені продаються корпоративні права стивідорного оператора з річною потужністю перевалки до 350 тисяч тонн вантажів. Стартова ціна лоту становить 700 тисяч доларів.