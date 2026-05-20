На Одещині за $700 тисяч виставлено на продаж активи компанії з перевалки зерна (ФОТО)

На Одещині продаються корпоративні права стивідорної компанії в порту Рені. Підприємство працює у сегменті портової логістики, має статус портового оператора та спеціалізується на перевалці зернових вантажів із річною потужністю до 350 тис. т. Ціна продажу становить $700 000, але можливий торг.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Inventure.

У склад активу входить орендована земельна ділянка площею 7 500 кв. м. Глибина причалів дозволяє обробляти річковий флот та морські суда вантажопідйомністю до 15 тис. т.

порт Рені, причал / Inventure

Також компанія володіє складом підлогового зберігання площею 2 000 кв. м і висотою 12 м, з одночасною місткістю близько 4 500 т пшениці. Об’єкт розташований на території другого вантажного району Ренійського морського торговельного порту та перебуває у приватній власності компанії. Склад забезпечує приймання вантажу самоскидами з повним підйомом кузова, а також через зерномети та транспортери.

склад стивідорної компанії в порту Рені / Inventure

На об’єкті облаштовано трисекційне освітлення, точки підключення техніки та систему зовнішнього відеоспостереження з дистанційним доступом. Відстань до причалів становить близько 500 м.

Технічне оснащення комплексу включає:

7 шнекових транспортерів довжиною 7–15 м із продуктивністю до 70 т/год;

2 стрічкові транспортери довжиною 25 м із продуктивністю до 120 т/год;

2 зерномети типу ЗМ-100 продуктивністю до 100 т/год;

2 телескопічні навантажувачі JCB 535 вантажопідйомністю 3,5 т з вильотом стріли 13,5 м та 12,5 м, які оснащені зерновими ковшами об’ємом 2 куб. м.

Підприємство має власні автомобільні ваги на 80 т довжиною 22 м та обладнану вагову у мебльованому вагончику з терміналом, комп’ютером, кондиціонером і протипожежним постом. Додатково на території зберігаються ще одні нові аналогічні ваги для введення в експлуатацію під час реконструкції. Уздовж складу та ділянки проходить залізнична колія, що дозволяє організувати фронт вивантаження вагонів.

Для енергозабезпечення наявні:

два мобільні інверторні генератори потужністю 2 кВт;

два 20-футові контейнери під майстерню та склад паливно-мастильних матеріалів;

електрифікована побутівка з кондиціонером.

Чинний проєкт реконструкції термінала передбачає встановлення силосного парку місткістю близько 11 тис. т та автоматизацію вивантаження вагонів.

Довідково

Стивідорна компанія (портовий оператор) — це підприємство, що здійснює вантажно-розвантажувальні роботи в порту, приймання, зберігання вантажів та обслуговування суден. Вона виступає головним ланцюгом між морським та наземним транспортом.

