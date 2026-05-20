В Одесской области за $700 тысяч выставлены на продажу активы компании по перевалке зерна (ФОТО)

В Одесской области продаются корпоративные права стивидорной компании в порту Рени. Предприятие работает в сегменте портовой логистики, имеет статус портового оператора и специализируется на перевалке зерновых грузов с годовой мощностью до 350 тыс. т. Цена продажи составляет $700 000, но возможен торг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Inventure.

В состав актива входит арендованный земельный участок площадью 7500 кв. м. Глубина причалов позволяет возделывать речной флот и морские суда грузоподъемностью до 15 тыс. т.

Также компания владеет складом напольного хранения площадью 2 000 кв. м и высотой 12 м, с одновременной емкостью около 4 500 т пшеницы. Объект расположен на территории второго грузового района Ренийского морского торгового порта и находится в частной собственности компании. Состав обеспечивает прием груза самосвалами с полным подъемом кузова, а также через зернометы и транспортеры.

На объекте оборудованы трехсекционное освещение, точки подключения техники и система внешнего видеонаблюдения с дистанционным доступом. Расстояние до причалов составляет около 500м.

Техническое оснащение комплекса включает:

7 шнековых транспортеров длиной 7-15 м с производительностью до 70 т/ч;

2 ленточных транспортера длиной 25 м с производительностью до 120 т/ч;

2 зерномета типа ЗМ-100 производительностью до 100 т/ч;

2 телескопических погрузчика JCB 535 грузоподъемностью 3,5 т с вылетом стрелы 13,5 м и 12,5 м, оснащенных зерновыми ковшами объемом 2 куб. м.

Предприятие имеет собственные автомобильные весы на 80 т длиной 22 м и оборудованную в меблированном вагончике с терминалом, компьютером, кондиционером и противопожарным постом. Дополнительно на территории хранятся еще одни новые аналогичные весы для ввода в эксплуатацию при реконструкции. Вдоль состава и участка проходит железнодорожный путь, позволяющий организовать фронт выгрузки вагонов.

Для энергообеспечения имеются:

два мобильных инверторных генератора мощностью 2 кВт;

два 20-футовых контейнера под мастерскую и склад горюче-смазочных материалов;

электрифицированная бытовка с кондиционером.

Действующий проект реконструкции терминала предусматривает установку силосного парка вместимостью около 11 тыс. т и автоматизацию выгрузки вагонов.

Справочно

Стивидорная компания (портовый оператор) - это предприятие, осуществляющее погрузочно-разгрузочные работы в порту, приемку, хранение грузов и обслуживание судов. Она выступает главной цепью между морским и наземным транспортом.

