Підприємцям Криворізького району пропонують гранти до 100 тисяч євро: які умови

Підприємці Криворізького району можуть подати заявки на гранти до 100 тисяч євро для розвитку та модернізації бізнесу. Максимальна сума залежить від розміру підприємства, а для малого і середнього бізнесу передбачене обов’язкове співфінансування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Національну установу розвитку.

Фінансування надають у межах проєкту "Підтримка відновлення Криворізького району", який фінансує уряд Люксембургу.

Розмір грантів становить:

для мікропідприємств — до 10 тисяч євро;

для малого бізнесу — до 50 тисяч євро за умови 20% співфінансування;

для середнього бізнесу — до 100 тисяч євро за умови 30% співфінансування.

Кошти можна спрямувати на модернізацію виробництва, придбання обладнання, ремонт комерційних приміщень та заходи з енергоефективності.

Заявки прийматимуть до 17 серпня 2026 року через портал Національної установи розвитку.

За умовами програми, для зарахування грантових коштів заявник має обрати "ПриватБанк" фінансовим партнером. Банк проводитиме перевірку ділової репутації учасників перед погодженням фінансування.

Після повідомлення про перемогу підприємець має протягом 20 днів подати до банку документи, які підтверджують цільове використання коштів, зокрема рахунки-фактури.

Грантові кошти переможцям виплачуватимуть двома частинами.

Додамо, в Україні розпочали прийом заявок на фінансування малого та середнього бізнесу в 11 областях у межах програми Bloom. Кошти можна буде спрямувати на придбання виробничого обладнання, а перевагу під час відбору отримають проєкти, які створюють або зберігають робочі місця та мають соціальний чи екологічний вплив.