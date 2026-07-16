Садівники зможуть отримати гранти до €10 000 на розвиток бізнесу: Ощадбанк запускає нову програму

Українські садівники зможуть залучити до €10 000 грантових коштів і списати до 20% залишку за кредитами завдяки новій спільній ініціативі Ощадбанку та Федерального уряду Німеччини. Програма спрямована на модернізацію малих і середніх господарств.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба банку.

Ініціатива розрахована на підтримку малих та середніх господарств, які складають понад 70% усіх агровиробників країни. Агропромисловий комплекс забезпечує 17-19% валового внутрішнього продукту України та формує 41% загального експорту.

"Програма "Зелене фермерство в галузі садівництва" дасть українським садівникам додаткові можливості для модернізації виробництва та розвитку своїх господарств", — зазначила членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька. Вона також повідомила, що наразі кредитний портфель фінустанови в агросекторі перевищує 17,7 млрд грн.

Деталі підтримки

У межах цієї програми українські підприємці мають можливість отримати такі види фінансової підтримки:

безповоротний грант у розмірі до €10 тис.;

компенсацію за рахунок гранту до 20% від залишку основної суми отриманого кредиту;

фінансування інвестиційних проєктів на строк до 5 років, зокрема через державну програму "Доступні кредити 5-7-9%".

Подати заявку на участь необхідно протягом 30 календарних днів з моменту офіційного старту програми. Офіційний старт програми заплановано на 22 липня 2026 року.

Проєкт фінансується та реалізується у межах міжнародної програми "Підготовка країн Східного партнерства до Європейського зеленого курсу (PROGRESS)", що діє від імені Міжнародної кліматичної ініціативи Федерального уряду Німеччини.

Нагадаємо, з початку 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ухвалило 42 рішення про надання грантів на розвиток садівництва та тепличного господарства загальною сумою 215,4 млн грн.