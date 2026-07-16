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Садівники зможуть отримати гранти до €10 000 на розвиток бізнесу: Ощадбанк запускає нову програму
Українські садівники зможуть залучити до €10 000 грантових коштів і списати до 20% залишку за кредитами завдяки новій спільній ініціативі Ощадбанку та Федерального уряду Німеччини. Програма спрямована на модернізацію малих і середніх господарств.
Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба банку.
Ініціатива розрахована на підтримку малих та середніх господарств, які складають понад 70% усіх агровиробників країни. Агропромисловий комплекс забезпечує 17-19% валового внутрішнього продукту України та формує 41% загального експорту.
"Програма "Зелене фермерство в галузі садівництва" дасть українським садівникам додаткові можливості для модернізації виробництва та розвитку своїх господарств", — зазначила членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька. Вона також повідомила, що наразі кредитний портфель фінустанови в агросекторі перевищує 17,7 млрд грн.
Деталі підтримки
У межах цієї програми українські підприємці мають можливість отримати такі види фінансової підтримки:
- безповоротний грант у розмірі до €10 тис.;
- компенсацію за рахунок гранту до 20% від залишку основної суми отриманого кредиту;
- фінансування інвестиційних проєктів на строк до 5 років, зокрема через державну програму "Доступні кредити 5-7-9%".
Подати заявку на участь необхідно протягом 30 календарних днів з моменту офіційного старту програми. Офіційний старт програми заплановано на 22 липня 2026 року.
Проєкт фінансується та реалізується у межах міжнародної програми "Підготовка країн Східного партнерства до Європейського зеленого курсу (PROGRESS)", що діє від імені Міжнародної кліматичної ініціативи Федерального уряду Німеччини.
Нагадаємо, з початку 2026 року Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства ухвалило 42 рішення про надання грантів на розвиток садівництва та тепличного господарства загальною сумою 215,4 млн грн.