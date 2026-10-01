Кредитори банку "Січ" отримають понад 202 млн грн: розпочались виплати

Фонд гарантування вкладів погодив початок виплат 323 кредиторам банку "Січ”, включеним до сьомої черги реєстру акцептованих вимог. Загальна сума виплат становить 202,7 млн грн - близько 15% від суми вимог цієї черги.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Фонду гарантування вкладів.

Виплати кредиторам банку "Січ"

Також Фонд визначив суми виплат кредиторам другої, третьої, четвертої та шостої черг. Їхні вимоги мають бути задоволені у повному обсязі.

Кошти кредиторам цих черг уже перераховуються. Виплати не здійснюються у випадках, коли:

на кошти кредитора накладено арешт;

кошти є заставою за чинним кредитом;

щодо кредитора застосовано санкції;

у заяві вказані неправильні або неактуальні банківські реквізити.

Кредиторам сьомої черги, яким уже виплатили 15% належної суми, повторно подавати заяви до Фонду не потрібно.

Нагадаємо, банк "Січ" було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Згодом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни.

У жовтні 2022 року акціонери банку звернулися до суду з позовом, щоб визнати протиправним та скасувати таке рішення.