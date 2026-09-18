Акціонери Банку "Січ" програли апеляцію: суд підтвердив рішення НБУ про неплатоспроможність

Шостий апеляційний адміністративний суд 16 вересня 2026 року залишив без задоволення апеляційну скаргу акціонерів АТ “Банк Січ”, підтвердивши законність рішення Національного банку про віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Суд підтвердив рішення НБУ

Суд не знайшов підстав для задоволення вимог акціонерів фінансової установи щодо скасування цього рішення.

Зокрема, апеляційний суд залишив без задоволення скаргу акціонерів банку Валерія Раздорожного та Олега Баланди на рішення Київського окружного адміністративного суду від 23 лютого 2026 року.

Цим рішенням суд першої інстанції відмовив акціонерам у задоволенні позову, в якому вони вимагали визнати протиправним і скасувати рішення НБУ про віднесення Банку "Січ" до категорії неплатоспроможних.

Таким чином, рішення суду першої інстанції залишається чинним, а рішення Національного банку щодо статусу Банку "Січ" не скасовано.

За даними, наведеними у справі, станом на 1 січня 2022 року Олег Баланда володів 55,615% акцій банку, а Валерій Раздорожний - 31,016%.

Нагадаємо, банк "Січ" було визнано неплатоспроможним у серпні 2022 року. Згодом Фонд гарантування вкладів фізичних осіб оголосив конкурс з пошуку інвестора для виведення банку з ринку і навіть неодноразово продовжував його терміни.

У жовтні 2022 року акціонери банку звернулися до суду з позовом, щоб визнати протиправним та скасувати таке рішення.