Закон про "пекельні санкції" проти Росії: Угорщина просить США звільнити її від мит за купівлю російської нафти та газу

Угорщина просить США не вводити проти неї додаткові тарифи через купівлю російської нафти і газу в рамках закону про "пекельні санкції", який надіслано на підпис американському президенту Дональду Трампу.

Як пише Dilo, про це повідомив голова комітету із закордонних справ угорського парламенту Мартон Гайду за підсумками візиту до Вашингтона.

Він обіцяє, що уряд прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадьяра зменшить залежність Будапешта від російських енергоносіїв.

Гайду наголосив, що партія "Тиса", яка має більшість у парламенті Угорщини, усвідомлює небезпеки та недоліки енергетичної залежності від Росії, і найближчим часом буде готовий план з усунення цієї проблеми. Однак доки цього немає, Угорщині потрібен виняток.

"Я звернувся до своїх американських партнерів з проханням сприяти тому, щоб Угорщина була звільнена від дії цього закону, а також щоб Сполучені Штати підтримали прагнення нашої країни до диверсифікації енергопостачання", - наголосив угорський політик.

Законопроєкт про "пекельні" санкції проти Росії

Палата представників Конгресу США 16 вересня ухвалила законопроєкт про санкції проти Росії, названий на честь покійного сенатора Ліндсі Грема. Документ надає президенту США Дональду Трампу право запроваджувати мита до 100% проти країн, які купують російські енергоносії. Це може стосуватися, зокрема, Китаю та Індії.

7 серпня Сенат США переважною більшістю голосів підтримав цей документ.

Після схвалення обома палатами Конгресу закон передали на підпис президенту США Дональду Трампу.

Міністерство закордонних справ Індії вже попередило офіційний Вашингтон, що намір ввести штрафні мита проти країн, які купують російську нафту, зашкодить двостороннім взаєминам і стабільності глобального ринку енергоносіїв.