Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,67

--0,03

EUR

52,09

--0,07

Готівковий курс:

USD

44,78

44,69

EUR

52,15

52,00

Editorial Series

Школа малого

бізнесу
Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Угорщина офіційно визнала Росію загрозою: новий уряд відмовився від курсу Орбана

прапор Угорщини
Угорщина підтримала гарантії безпеки для України та засудила РФ / Depositphotos

Новий уряд Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Петером Мадяром оголосив РФ загрозою. Це рішення стало істотним розворотом зовнішньополітичного курсу країни після 16 років дружньої до Кремля політики колишнього очільника уряду Віктора Орбана.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє dpa з посиланням на документ, опублікований в офіційному віснику країни.

Відповідну класифікацію зафіксовано в керівних принципах для угорської делегації на майбутній Генеральній Асамблеї ООН.

"Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — ідеться в офіційному документі.

У розроблених принципах підкреслюється, що Будапешт визнає право України на самооборону, а дії Кремля становлять безпосередню небезпеку для Угорщини, всієї Європи та міжнародного порядку.

Також наголошується на підтримці зусиль для досягнення "міцного миру та довгострокових гарантій безпеки" для Києва.

Кінець епохи Орбана

Цей крок демонструє відхід від попередньої політики Будапешта. За часів Віктора Орбана Угорщина систематично блокувала або послаблювала санкції ЄС проти держави-агресора та проводила кампанії з дискредитації України, що спричиняло постійну критику з боку європейських партнерів.

Проте Уряд прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра почав змінювати політику попередньої влади щодо України. Угорщина дала зрозуміти, що відмовиться від своєї давньої опозиції щодо євроінтеграції України. Це рішення дозволить українській стороні та Молдові розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу вже найближчими днями.

Крім того, Угорщина досягла угоди з Єврокомісією щодо розблокування €16,4 млрд заморожених коштів ЄС.

Автор:
Тетяна Бесараб

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності