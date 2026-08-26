Угорщина офіційно визнала Росію загрозою: новий уряд відмовився від курсу Орбана

Новий уряд Угорщини на чолі з прем'єр-міністром Петером Мадяром оголосив РФ загрозою. Це рішення стало істотним розворотом зовнішньополітичного курсу країни після 16 років дружньої до Кремля політики колишнього очільника уряду Віктора Орбана.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє dpa з посиланням на документ, опублікований в офіційному віснику країни.

Відповідну класифікацію зафіксовано в керівних принципах для угорської делегації на майбутній Генеральній Асамблеї ООН.

"Угорщина засуджує російську військову агресію та повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів", — ідеться в офіційному документі.

У розроблених принципах підкреслюється, що Будапешт визнає право України на самооборону, а дії Кремля становлять безпосередню небезпеку для Угорщини, всієї Європи та міжнародного порядку.

Також наголошується на підтримці зусиль для досягнення "міцного миру та довгострокових гарантій безпеки" для Києва.

Кінець епохи Орбана

Цей крок демонструє відхід від попередньої політики Будапешта. За часів Віктора Орбана Угорщина систематично блокувала або послаблювала санкції ЄС проти держави-агресора та проводила кампанії з дискредитації України, що спричиняло постійну критику з боку європейських партнерів.

Проте Уряд прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра почав змінювати політику попередньої влади щодо України. Угорщина дала зрозуміти, що відмовиться від своєї давньої опозиції щодо євроінтеграції України. Це рішення дозволить українській стороні та Молдові розпочати офіційні переговори про вступ до Євросоюзу вже найближчими днями.

Крім того, Угорщина досягла угоди з Єврокомісією щодо розблокування €16,4 млрд заморожених коштів ЄС.