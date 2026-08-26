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Венгрия официально признала Россию угрозой: новое правительство отказалось от курса Орбана

флаг Венгрии
Венгрия поддержала гарантии безопасности для Украины и осудила РФ / Depositphotos

Новое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Петером Мадяром объявило РФ угрозой. Это решение стало существенным разворотом внешнеполитического курса страны после 16 лет дружественной к Кремлю политики бывшего главы правительства Виктора Орбана.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает dpa со ссылкой на документ, опубликованный в официальном вестнике страны.

Соответствующая классификация зафиксирована в руководящих принципах для венгерской делегации на будущей Генеральной Ассамблее ООН.

"Венгрия осуждает российскую военную агрессию и полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно-признанных границ", — говорится в официальном документе.

В разработанных принципах подчеркивается, что Будапешт признает право Украины на самооборону, а действия Кремля представляют непосредственную опасность для Венгрии, Европы и международного порядка.

Также отмечается поддержка усилий для достижения "крепкого мира и долгосрочных гарантий безопасности" для Киева.

Конец эпохи Орбана

Этот шаг демонстрирует отход от предыдущей политики Будапешта. Во времена Виктора Орбана Венгрия систематически блокировала или ослабляла санкции ЕС против государства-агрессора и проводила кампании по дискредитации Украины, что повлекло за собой постоянную критику со стороны европейских партнеров.

Однако Правительство премьер-министра Венгрии Петера Мадяра начало менять политику предыдущей власти по отношению к Украине. Венгрия дала понять, что откажется от своей давней оппозиции   по евроинтеграции Украины.   Это решение позволит украинской стороне и Молдове начать официальные переговоры о вступлении в Евросоюз в ближайшие дни.

Кроме того, Венгрия достигла соглашения с Еврокомиссией по   разблокирование €16,4 млрд. замороженных средств ЕС.

Автор:
Татьяна Бессараб

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