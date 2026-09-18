Мадяр анонсировал проверки состояния венгерских политиков за последние 20 лет

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр анонсировал внесение в парламент законопроекта, который позволит налоговым органам проверить состояние венгерских политиков за период до 20 лет

Как пишет Dilo, об этом сообщает Daily News Hungary.

Мадяр заявил, что законопроект будет предусматривать проверки со стороны Национального управления налогов и таможни (NAV). Ведомство сможет устанавливать, соответствуют ли активы и образ жизни политиков их задекларированным доходам и имущественным декларациям.

Проверки могут охватывать период до 20 лет и касаться действующих политиков, а также лиц, чьи полномочия завершились за последние пять лет. Речь идет, в частности, о депутатах парламента, премьер-министрах, министрах и государственных секретарях.

Кроме того, под проверку могут оказаться активы приближенных к политикам людей.

Мадяр подчеркнул, что в случае выявления признаков уголовного преступления следователи будут передавать информацию органам, ответственным за возврат и защиту активов.

Напомним, в Венгрии создали агентство для возврата средств, похищенных во времена премьер-министра Виктора Орбана. Новый орган специализируется на розыске и возвращении государственных активов, незаконно отчужденных в течение 16 лет предыдущей власти.