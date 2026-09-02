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Венгрия введет налог на богатство: правительство планирует собирать до $1,86 млрд ежегодно

Петер Мадяр
Венгрия введет налог на богатство/Фото: facebook.com/peter.magyar.102

Правительство Венгрии готовится ввести налог на богатство для физических лиц, доходы и активы которых превышают $3,1 млн (1 миллиард форинтов). Инициатива является ключевым обещанием премьер-министра Петера Мадяра по усилению налогообложения богатейших слоев населения.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

По словам правительственного чиновника, соответствующая нормативная база уже полностью готова, а новый механизм налогообложения станет важной вехой в экономической политике государства.

Зачем Венгрии новый сбор

По словам Министра кабинета министров Балинта Руффа, соответствующая нормативная база уже полностью готова, а новый механизм налогообложения станет важной вехой в экономической политике государства.

  • Покрытие дефицита: Будапешт срочно нуждается в дополнительных источниках финансирования, поскольку страна столкнулась с одним из самых больших дефицитов бюджета в ЕС, который в обновленном финансовом плане оценивается на уровне 7,5% ВВП;
  • Изменение фискальной модели: премьер-министр Петер Мадяр отмечал, что сбор не является карательным мероприятием, а призван расширить социальную ответственность состоятельных слоев населения в условиях, когда плоская шкала налогообложения ложилась чрезмерным бременем на наименее обеспеченных граждан;
  • Политический контекст: партия Мадяра "Тиса" одержала победу на выборах в апреле 2026 года, положив конец 16-летнему правлению Виктора Орбана, во времена которого углубилось имущественное неравенство и усилилось влияние политически связанных кругов.

Пока правительство не раскрывает конкретной ставки налога и детального перечня активов, которые будут подпадать под взыскание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Венгрии создали агентство для возврата средств, похищенных во времена Орбана. Новый орган специализируется на возвращении государственных активов, незаконно присвоенных во время правления предыдущей власти.

Автор:
Максим Кольц

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