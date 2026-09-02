Ribas Hotels Group инвестирует 150 млн грн в отель на Каролино-Бугажской косе

Ribas Hotels Group приобрела гостиницу на Каролино-Бугажской косе в Одесской области и вкладывает около 150 млн грн в его реконструкцию. Компания рассчитывает завершить работы и открыть объект к летнему сезону 2027 года.

Об этом Dilo.ua сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Соглашение по приобретению гостиницы было завершено в июне 2026 года. На данный момент на объекте идет реконструкция, которая, по оценке компании, продлится около девяти месяцев.

После обновления отель будет работать под рабочим названием Ribas Bugaz. Он будет иметь 66 номеров, ресторан, пляжный клуб и собственную пляжную территорию на первой линии.

Инвестиции в проект компания осуществляет своими средствами. Управление объектом после открытия будет осуществлять Ribas Hotels Management, операционное подразделение группы.

"Мы сознательно вкладываем собственные средства в развитие Одесщины именно сейчас, во время войны, когда по региону работает враждебная баллистика и дроны. Мы верим в перспективы этого направления и восстановление туризма на побережье", – заявил основатель Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

По его словам, компания не планирует продавать гостиницу после завершения работ.

"Это не девелоперский проект на продажу – мы оставляем отель в собственном управлении и развиваем его как часть сети", – добавил Лупашко.

Спрос на Одесщину растет

В Ribas Hotels Group считают инвестиции в регион перспективными, в частности, из-за сохранения высокого спроса на отдых в Одесской области.

Согласно исследованию, проведенному в мае 2026 года, Одесса и морское побережье остаются самым популярным направлением летнего отдыха среди украинцев. Этот вариант рассматривали 69,8% опрошенных, что больше, чем доля избиравших Карпаты.

В то же время в сети Ribas Hotels Group количество бронирований в Одесском регионе выросло на 14% по сравнению с прошлым годом. Средний тариф на номер в сутки (ADR) увеличился на 27%. По данным компании, это самая высокая динамика среди всех направлений ее сети.

Одесский регион остается сложным для гостиничных инвестиций

Несмотря на высокий спрос туристов, Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины для реализации новых гостиничных проектов.

По аналитике Ribas Hotels Group и Ribas Invest, только 18% анонсированных гостиничных проектов в области было реализовано. Еще около 70% заявленных объектов остаются замороженными из-за высоких страховых рисков и проблем с привлечением иностранного финансирования.

В то же время строительство и развитие новых объектов продолжается, прежде всего, за счет частного украинского капитала, который меньше зависит от банковского финансирования и внешних лимитов.

К таким проектам компания относит и новую гостиницу на Каролино-Бугажской косе.

Ribas Hotels Group была основана в Одессе в 2014 году. Компания работает как управляющая структура полного цикла – от выбора земельного участка и проектирования до строительства, управления, франчайзинга и инвестирования.

В настоящее время портфель группы насчитывает 56 проектов на разных стадиях реализации или управления в Украине, Польше, Турции и Бали. Общий номерной фонд оператора превышает 1 тыс. номеров.

Напомним, эксперт по международному туризму Антон Тараненко рассказывал о реальной доходности объектов туристической недвижимости за пределами Украины. По его словам, она не превышает 6% годовых, несмотря на многочисленные предложения на рынке, где цифры составляют 12%.