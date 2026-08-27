8-12% обещают, 5-6% получают: эксперт рассказал о реальной доходности недвижимости в Европе

Инвесторам в европейскую недвижимость следует критически относиться к рекламным обещаниям высокой доходности. Реальная доходность в Польше и Чехии чаще составляет около 5-6% годовых, хотя на рынке можно встретить предложения с обещанными 8-12%.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал CEO компании Antagroup, инвестор и эксперт в области туризма и международного бизнеса Антон Тараненко.

"Сегодня многие обещают 8-12% годовых, но реальная доходность, по моему мнению, чаще составляет около 5-6%. И для Европы это очень хороший результат", – отметил Тараненко в интервью Delo.ua.

По его словам, средняя доходность недвижимости в Польше может составить около 5% годовых, в Чехии – около 5-6%. При этом Прага потенциально способна показывать более высокие показатели благодаря тому, что спрос на жилье там менее зависим от сезонности.

В Венгрии, по оценке эксперта, можно говорить о 4-5% годовых. В Румынии доходность во многом зависит от конкретного региона и уровня внутреннего спроса.

Почему 5-6% – это хороший результат

Тараненко отмечает, что при оценке недвижимости инвестору важно смотреть не только на потенциальную доходность, но и на то, насколько легко будет сдавать или перепродать объект.

"Главное - понимать, что Польша, Чехия, Венгрия и другие страны региона пользуются внутренним спросом. Там есть возможность не только перепродать объект другому иностранцу, но и сдать его в аренду местным жителям. Именно поэтому реальные 5-6% годовых там вполне возможны", – пояснил эксперт.

Именно наличие внутреннего спроса, по его мнению, делает такие рынки более предсказуемыми. Если недвижимость сдается не только туристам или иностранцам, инвестор получает больше вариантов для монетизации объекта.

Украинцы все больше смотрят на Испанию

В то же время, главным направлением для украинских инвесторов в зарубежную недвижимость сейчас является Испания. По словам Тараненко, по потоку инвестиций она уже опередила Польшу.

Среди более доступных для инвесторов испанских направлений эксперт называет Аликанте и Валенсию. Привлекательность этих городов связана не только с возможностью получения дохода от аренды.

"Многие люди покупают там недвижимость и как определенный "запасной вариант" – на случай, если война перевернется на другие страны Европы и нужно будет куда уехать. В то же время это море, туристический поток, возможность собственного проживания и сдачи в аренду", – рассказал он.

Польша остается важным рынком для украинцев. Кроме большого количества украинских арендаторов, дополнительным преимуществом является возможность получить доступ к европейскому кредитованию.

"Можно получать кредиты под 3-5% годовых, и это очень привлекательный инструмент", – отметил Тараненко.

На что стоит смотреть инвестору

Эксперт советует не ориентироваться исключительно на цифру доходности, указанную в презентации девелопера.

"Есть много подводных камней. Я тоже инвестировал, ориентируясь на определенные обещанные цифры, но реальность показывает, что нужно гораздо больше смотреть на тренды", – сказал Тараненко.

По его словам, ситуация на рынке может быстро меняться: локация, которая сегодня пользуется высоким спросом, завтра может потерять часть туристов или арендаторов.

"Любая инвестиция должна оценивать не только потенциальную прибыль, но и риски", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, для инвестора особенно важны четыре фактора: внутренний спрос, туристический поток, возможность перепродажи объекта и доступность финансирования.

В то же время, наиболее надежными для гостиничных инвестиций Тараненко называет локации со стабильным потоком людей и минимальной сезонностью – в том числе центры крупных городов, транспортные хабы, аэропорты и большие логистические центры.

"На самом деле не столь важно, это море, горы или исторические достопримечательности. Главное – какой там поток людей", – объяснил эксперт.

По его словам, именно поэтому инвестору следует оценивать не красивую локацию как таковую, а ее логистику, доступность, популярность и уже сложившийся поток туристов или местных жителей.

Напомним, в текущем сезоне расходы на летний отдых в Украине выросли на 25-40% по сравнению с 2025 годом. Наибольший удар по кошельку нанесло проживание, которое занимает до 50% всех расходов. Фокус летнего отдыха сместился на горные курорты и городской туризм.