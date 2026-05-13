Бюджет лета: в этом году за отпуск в Украине придется платить на 40% больше

В текущем сезоне расходы на летний отдых в Украине выросли на 25-40% по сравнению с 2025 годом. Наибольший удар по кошельку нанесло проживание, которое занимает до 50% всех расходов. Фокус летнего отдыха сместился на горные курорты и городской туризм.

"Украинцы сегодня больше всего нуждаются в отдыхе и безопасном месте, где можно восстановить силы. И, хотя сегодня доступ к заграничным путешествиям ограничен, в Украине много мест, где можно отдохнуть по разному бюджету", — отметила Елизавета Волошина, руководитель отдела продаж В2С и маркетинга международной гостиничной группы Ribas Hotels Group.

Структура расходов и цены на жилье

Независимо от выбранного направления "базис" бюджета отпуска будет включать ряд расходов. Основная доля стоимости – от 40 до 50% бюджета отпуска уйдет на жительство.

В 2026 году посуточная аренда усадеб стоит 800–1500 грн; отели категории "три звезды" предлагают номера за 1800-3500 грн, заведения со SPA и бассейнами стоят 3500-6000 грн, премиум-сегмент стартует от 6000 до 12000 грн за ночь. Для сравнения, в прошлом году цены были ниже: простое жилье обошлось в 600–1200 грн; трехзвездочные отели - 1200-2600 грн, а SPA-гостиницы - 3000-5000 грн.

Причины удорожания

Цены выросли из-за стабильно высокого спроса на внутренний туризм и увеличения операционных расходов бизнеса. Стоимость электроэнергии для предприятий в 2026 году выросла до 11,50–12,50 грн за кВтч против 10,4 грн в 2025 году. Также, по данным Госстата, топливо подорожало на 13,2% в год.

Питание и развлечения

Питание занимает 20–30% бюджета. Завтрак стоит 200–400 грн.; обед 300-600 грн; ужин 400–800 грн на человека. Минимальный дневной чек на еду составляет 500–700 грн, а комфортный – 1500–2000 грн. Развлечения и досуг составляют около 10% расходов. В Карпатах подъемники стоят 200–800 грн, чаны – 1000–3000 грн, SPA-услуги – 300–1000 грн в день, экскурсии на квадроциклах от 1500 до 4000 грн.

Логистика и выбор направлений

Транспортные расходы составляют 10–15% бюджета. Билеты на поезд или автобус стоят 500-2500 грн, трансфер в гостиницу - 200-1000 грн, а поездка на собственном авто обходится в 1500-5000 грн за горючее.

Морской отдых доступен только в Одесской области. "Но, к сожалению, выбор морского направления имеет свои минусы, среди которых как факторы безопасности и закрытые пляжи, так и не развитая инфраструктура и малое количество гостиниц, где цена соответствует качеству", - добавила Волошина.

Горные курорты лидируют благодаря безопасности и современной инфраструктуре, несмотря на изменяющуюся погоду и высокую стоимость услуг в пик сезона.

Согласно опросу Rakuten Viber, 51% украинцев не планируют отпуск в 2026 году. Отдыхать внутри страны собираются 23% граждан, а 15% рассматривают варианты за границей.

