Государство на 740 млн грн профинансирует отдых для 30 тысяч детей: кто имеет право

лагерь Артек Буковель, дети, отдых
Государство профинансирует отдых около 30 тысяч детей/Фото: facebook.com/artekbukovel

В 2026 году государство на 740 млн грн профинансирует отдых около 30 тысяч детей военнослужащих, ветеранов, ВПЛ и других категорий, нуждающихся в поддержке. В частности, 15 тысяч отдохнут в Международном детском центре "Артек" в Ивано-Франковской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

"Мы системно поддерживаем детей, наиболее пострадавших от войны. Наша задача - дать им возможность восстановиться, почувствовать безопасность и поддержку. Государство берет на себя оплату оздоровления и отдыха для детей военных, ветеранов, ВПЛ и других семей. Это поможет восстановить их физическое и психологическое здоровье ", - отметил министр Денис Улютин.

Кто имеет право на бесплатный отдых?

Бесплатное оздоровление и отдых предусмотрены для следующих категорий:

  • дети военнослужащих ВСУ, Государственной пограничной службы и национальной гвардии Украины;
  • дети лиц рядового и начальствующего состава ГСЧС и полицейских;
  • дети ветеранов войны и внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
  • дети погибших (умерших) защитников;
  • дети, нуждающиеся в особом социальном внимании и поддержке в соответствии с действующим законодательством.

Об "Артеке"

" Артек " - это самый известный международный детский центр , основанный 16 июня 1925 года , расположенный в Крыму (близ Гурзуфа) на побережье Черного моря. Сначала создавался как санаторный лагерь для детей с туберкулезной интоксикацией и впоследствии превратился в престижный оздоровительный центр. До оккупации Крыма Россией в 2014 году был под эгидой ЮНЕСКО.

В 2014 году на базе туристического комплекса "Буковель" в Ивано-Франковской области "Артек" возобновил работу под названием "Артек-Карпаты-Буковель". Комплекс способен принять одновременно 1500 детей и 10000 детей в течение всего летнего сезона. По состоянию на 2023 год в лагере отдохнуло более 40 тысяч детей со всей территории Украины и зарубежных стран: Австрии, Великобритании, Израиля, Италии, Канады, Ливана, Молдовы, Нидерландов, Германии, ОАЭ, Польши, Словении, США, Франции, Чехии.

Напомним, в прошлом году правительство направило 315,75 млн грн на организацию оздоровления и отдыха в Международном детском центре "Артек" в Карпатах.

Автор:
Татьяна Ковальчук