В 2025 году в "Артеке" за счет госбюджета отдохнут в полтора раза больше детей, чем в прошлом году

Министерство социальной политики направляет 315,75 млн грн на организацию оздоровления и отдыха в Международном детском центре " Артек " 14,3 тысячи детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Таким образом, по подсчетам Минсоцполитики, в этом году путевки в "Артек" за средства государственного бюджета получат в полтора раза больше детей, чем оздоровилось в прошлом году (около 9,4 тыс. детей в 2024 году).

Кто имеет право на отдых?

В министерстве определили шестнадцать категории детей, имеющих право на бесплатные путевки в "Артек". Отдохнуть в лагере могут:

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети участников боевых действий, в том числе и добровольцев;

дети погибших из охранников Украины; дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновения;

охранников Украины; дети, проживающие в населенных пунктах на линии столкновения; дети с инвалидностью, способные к самообслуживанию;

родные дети приемных родителей и родителей-воспитателей, проживающих вместе с родителями;

дети, находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах;



дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы;



дети, одному из родителей которых установлена инвалидность I или II группы; дети, состоящие на диспансерном учете;

дети, состоящие на диспансерном учете; дети, один из родителей которых погиб в результате участия в акциях гражданского протеста;

дети, родители которых погибли в результате несчастного случая на производстве или при исполнении служебных обязанностей (в частности, дети журналистов);

дети-ВПЛ; дети, пострадавшие в результате стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф;

дети, пострадавшие в результате стихийного бедствия, техногенных аварий, катастроф; дети работников агропромышленного комплекса и социальной сферы села;



участники детских творческих коллективов и спортивных команд;



участники детских творческих коллективов и спортивных команд; талантливые и одаренные дети.

Местным органам, ответственным за распределение путевок на средства госбюджета, рекомендовано рассмотреть возможность первоочередного направления в "Артек" детей первых пяти категорий, указанных выше.

Детский центр отдыха "Артек"

Международный детский центр имеет столетнюю историю. После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым, где он располагался у подножия юго-западного склона горы Аю-Даг, "Артек" возобновил свою работу на подконтрольной Украине территории и принимает детей на базе санаторных комплексов в Киевской и Карпатах. По результатам государственной аттестации заведений оздоровления и отдыха детей "Артеку" присвоена высшая категория. Распределение путевок на средства госбюджета формирует и представляет Министерству социальной политики Государственная служба по делам детей в соответствии с потребностями областных и Киевской городской государственных администраций.

Напомним , в 2025 году из государственного бюджета местным бюджетам будет направлено 833 млн грн на приобретение жилья для более 120 детских домов семейного типа — семей, воспитывающих от 5 до 10 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.