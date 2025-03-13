У 2025 році в "Артеку" за кошти держбюджету відпочинуть в півтора рази більше дітей, ніж торік

Міністерство соціальної політики спрямовує 315,75 млн грн на організацію оздоровлення і відпочинку в Міжнародному дитячому центрі "Артек" 14,3 тисяч дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба відомства.

Таким чином, за підрахунками Мінсоцполітики, цьогоріч путівки до "Артеку" за кошти державного бюджету отримають в півтора рази більше дітей, ніж оздоровилось торік (майже 9,4 тис. дітей у 2024 році).

Хто має право на відпочинок?

У міністерстві визначили шістнадцять категорії дітей, які мають право на безоплатні путівки до "Артеку". Відпочити у таборі можуть:

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

діти учасників бойових дій, зокрема і добровольців;

діти загиблих з ахисників України; діти, які проживають в населених пунктах на лінії зіткнення;

ахисників України; діти, які проживають в населених пунктах на лінії зіткнення; діти з інвалідністю, здатних до самообслуговування;

рідні діти прийомних батьків і батьків-вихователів, які проживають разом з батьками;

діти, що перебувають у складних життєвих обставинах;



діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи;



діти, одному з батьків яких встановлено інвалідність І або ІІ групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку;

діти, які перебувають на диспансерному обліку; діти, один з батьків яких загинув внаслідок участі в акціях громадянського протесту;

діти, батьки яких загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві або під час виконання службових обов’язків (зокрема, діти журналістів);

діти-ВПО; діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф;

діти, які постраждали внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села;



учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд;



учасники дитячих творчих колективів і спортивних команд; талановиті та обдаровані діти.

Місцевим органам, відповідальним за розподіл путівок за кошти держбюджету, рекомендовано розглянути можливість першочергового направлення до "Артеку" дітей перших п’яти категорій, зазначених вище.

Дитячий центр відпочинку "Артек"

Міжнародний дитячий центр має сторічну історію. Після окупації Російською Федерацією півострова Крим, де він розташовувався біля підніжжя південно-західного схилу гори Аю-Даг, "Артек" відновив свою роботу на підконтрольній Україні території і приймає дітей на базі санаторних комплексів на Київщині і в Карпатах. За результатами державної атестації закладів оздоровлення і відпочинку дітей "Артеку" присвоєно вищу категорію. Розподіл путівок за кошти держбюджету формує і подає Міністерству соціальної політики Державна служба у справах дітей відповідно до потреб обласних і Київської міської державних адміністрацій.

Нагадаємо, у 2025 році з державного бюджету місцевим бюджетам буде спрямовано 833 млн грн на придбання житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу — сімей, які виховують від 5 до 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.