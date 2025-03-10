Уряд виділяє кошти на придбання житла для понад 120 великих прийомних сімей

У 2025 році з державного бюджету місцевим бюджетам буде спрямовано 833 млн грн на придбання житла для понад 120 дитячих будинків сімейного типу — сімей, які виховують від 5 до 10 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики України.

"Велика прийомна сім’я дає турботу і підтримку одразу кільком дітям без батьківського піклування, зокрема і сімейним групам з кількох братів і сестер. А завдання держави — створити комфортні умови для таких родин, зокрема й забезпечити житлом", — зазначила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

За інформацією відомства, житлом будуть забезпечені насамперед родини, для яких не встигли придбати будинки наприкінці 2024 року. Однією з причин стали атаки на держреєстри, тоді угоди купівлі-продажу тимчасово зупинились.

Також повідомляється, що придбання житла для будинків сімейного типу сприятиме збільшенню їх кількості. Кошти будуть спрямовані на домівки і для родин, які планується створити у 2025 році. Крім того житло отримають родини, переміщені через війну всередині країни, і родини, які планують повертатися в Україну з евакуації.

За кошти субвенції 2024 року в Україні просторе і комфортне житло отримали 57 великих прийомних сімей.

Нагадаємо, у п’яти громадах капітально відремонтують 160 багатоквартирних будинків. Для підвищення ефективності відбудови буде проведено аналіз можливості групування будинків у кластери.