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Відновлення житла після російської агресії: у п’яти громадах капітально відремонтують 160 багатоквартирних будинків
Міністерство розвитку громад та територій України спільно зі Світовим банком реалізує проєкт “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)”.
Про це інформує пресслужба Мінрозвитку.
У яких громадах проведуть ремонти
В рамках проєкту буде проведено капітальний ремонт багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії.
Раніше громади подавали заявки на участь у проєкті, з 25 заявок було обрано 5 громад для подальшої участі.
Відібрані громади через DREAM ( Державна цифрова екосистема управління відновленням) подавали інформацію для відбору багатоквартирних будинків, які підлягають капітальному ремонту, що включало дані про їх технічний стан, заселеність, доступність комунальних послуг та соціальної інфраструктури.
У конкурсі серед органів місцевого самоврядування було відібрано п'ять громад:
- Миколаївська міська громада;
- Запорізька міська громада;
- Бучанська міська громада;
- Ізюмська міська громада;
- Макарівська селищна громада.
У межах проєкту планується розробка проєктної документації, капітальний ремонт місць загального користування, несучих конструкцій, інженерних мереж, а також підвищення енергоефективності та інклюзивності будинків. Крім того, буде проведено облаштування прилеглих територій.
Зазначається, що наступним етапом є аналіз 586 об'єктів, з яких буде відібрано 160 багатоквартирних будинків для відновлення.
Для підвищення ефективності відбудови буде проведено аналіз можливості групування будинків у кластери — групи багатоквартирних будинків, що розташовані поруч або в межах однієї території.
Початкове грантове фінансування в розмірі 12 млн дол. дозволить підготувати проєктну документацію для подальших капітальних ремонтів.
Довідково:
Project HOPE — міжнародна організація з більш ніж 65-річним досвідом у сфері охорони здоров'я та гуманітарної допомоги. Організація упрацює в більш ніж 25 країнах світу.
Нагадаємо, Україні для відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться 524 млрд доларів. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і є вищою за попередню оцінку минулого року в 486 млрд доларів. Внаслідок руйнувань було пошкоджено або знищено 13% житлового фонду, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.