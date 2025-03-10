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Відновлення житла після російської агресії: у п’яти громадах капітально відремонтують 160 багатоквартирних будинків

Відновлення житла після російської агресії: у п’яти громадах капітально відремонтують 160 багатоквартирних будинків
Було обрано 5 громад, де відремонтують будівлі.

Міністерство розвитку громад та територій України спільно зі Світовим банком реалізує проєкт “Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)”. 

Про це інформує пресслужба Мінрозвитку.

У яких громадах проведуть ремонти

В рамках проєкту буде проведено капітальний ремонт багатоквартирних будинків, пошкоджених внаслідок російської агресії. 

Раніше громади подавали заявки на участь у проєкті, з 25 заявок було обрано 5 громад для подальшої участі.  

Відібрані громади через DREAM ( Державна цифрова екосистема управління відновленням) подавали інформацію для відбору багатоквартирних будинків, які підлягають капітальному ремонту, що включало дані про їх технічний стан, заселеність, доступність комунальних послуг та соціальної інфраструктури.

У конкурсі серед органів місцевого самоврядування було відібрано п'ять громад:

  • Миколаївська міська громада; 
  • Запорізька міська громада; 
  • Бучанська міська громада;
  •  Ізюмська міська громада; 
  • Макарівська селищна громада.  

У межах проєкту планується розробка проєктної документації, капітальний ремонт місць загального користування, несучих конструкцій, інженерних мереж, а також підвищення енергоефективності та інклюзивності будинків. Крім того, буде проведено облаштування прилеглих територій.

Зазначається, що наступним етапом є аналіз 586 об'єктів, з яких буде відібрано 160 багатоквартирних будинків для відновлення.

Для підвищення ефективності відбудови буде проведено аналіз можливості групування будинків у кластери — групи багатоквартирних будинків, що розташовані поруч або в межах однієї території. 

Початкове грантове фінансування в розмірі 12 млн дол. дозволить підготувати проєктну документацію для подальших капітальних ремонтів.  

Довідково: 

Project HOPE — міжнародна організація з більш ніж 65-річним досвідом у сфері охорони здоров'я та гуманітарної допомоги.  Організація упрацює в більш ніж 25 країнах світу.

Нагадаємо, Україні для відновлення протягом наступного десятиліття знадобиться 524 млрд доларів. Ця сума майже втричі перевищує прогнозований ВВП країни на 2024 рік і є вищою за попередню оцінку минулого року в 486 млрд доларів. Внаслідок руйнувань було пошкоджено або знищено 13% житлового фонду, що становить 2,5 мільйона домогосподарств.

Автор:
Ольга Опенько