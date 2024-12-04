Житло для ВПО у "Дії": держава знайшла рішення, як розселити мільйони переселенців

В Україні створять базу майна, в якому ніхто не проживає, щоб розселити мільйони внутрішньо переміщених осіб.

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Це стало можливе після ухвалення Верховною Радою законопроєкту №11281, який передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості для подальшого її використання для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО), заявила в ефірі національного телемарафону народна депутатка, голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

"Буде проводитись всеукраїнська інвентаризація всього нерухомого майна, яке належить і до державної форми власності, і до комунальної форми власності, і - за згодою власників - до приватної форми власності. Для того, щоб зрозуміти, в яких житлових спорудах - будинках, готелях, гуртожитках може бути додаткове розміщення для наших внутрішньо переміщених осіб", - пояснила депутатка.

До створення бази житла для ВПО буде залучене Міністерство цифрової трансформації, тому що її планують зробити з відкритим доступом - у вигляді великої інтерактивної карти. "Можна буде зайти і подивитись, в якій громаді знаходиться таке житло, в якій воно власності, який його технічний стан, подивитись фотографії, щоб оцінити цей технічний стан", - додала вона.

За словами Шуляк, ця карта буде взаємодіяти з іншими реєстрами. Внутрішньо переміщені особи зможуть користуватися цією інтерактивною базою після її запуску в "Дії".

"Вони (ВПО - ред.) зможуть звертатися до даних, які занесені до цієї бази і вносити інформацію, що саме в такому населеному пункті, в такому будинку чи гуртожитку вони хотіли б жити. А вже органи місцевого самоврядування будуть вести відповідну черговість і відповідну комунікацію із ВПО", - пояснила депутатка.

У разі, якщо такі будинки потрібно буде відремонтувати, влада на місцях зможе звертатись до міжнародних донорів та залучати міста-побратими, які активно допомагають українським громадам.

"Використовуючи таку інформаційну систему, будуть задоволені і внутрішньо переміщені особи, будуть задоволені і громади, будуть мати відповідне бачення наші міжнародні партнери. І потроху питання, яке стосується розміщення наших переміщених осіб, буде рухатись", - пояснила голова партії "Слуга народу".

Шуляк також повідомила, що, за офіційними даними, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україна складає майже 5 мільйонів, та неофіційно їх ще більше.

Раніше Олена Шуляк заявляла про те, що проєкт держбюджету на 2025 рік не передбачає державного фінансування на програму "єВідновлення", яка компенсує втрачене житло внаслідок воєнних дій. За словами чиновниці, результатом такої політики є те, що внутрішні переселенці не знаходять собі житла на контрольованій території і повертаються в окупацію.



