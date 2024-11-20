Рада ухвалила закон про збільшення доступного житла для ВПО: основні зміни

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №11281, який передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації нерухомості з метою подальшого її використання для розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це повідомив голова парламентської ТСК з питань захисту ВПО та інших осіб та ініціатор законопроєкту Павло Фролов.

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Основні зміни

Передбачено створення інформаційної бази придатного для проживання житла у вигляді публічної інтерактивної карти, яка надасть всю необхідну інформацію про технічний стан об'єктів нерухомості, включаючи фотографії, кількість місць для проживання та обсяг потенційних інвестицій, які потрібні для приведення об'єктів у належний стан.

Важливо, що внутрішньо переміщені особи матимуть можливість обирати житло. Водночас органи влади будуть взаємодіяти з міжнародними організаціями для забезпечення необхідного ремонту та приведення об'єктів у відповідний стан для експлуатації.

Таким чином, процес надання житла переселенцям буде більш прозорим і доступним. Також буде забезпечена ефективна комунікація між державними структурами, міжнародними партнерами та громадянами.

Уточнюється, що подавати заявки на проживання внутрішні переселенці зможуть орієнтовно через пів року після того, як закон набуде чинності.

Нагадаємо, що українці, які через війну залишилися без житла, зможуть скористатися житловим сертифікатом “єВідновлення” для покриття першого внеску за іпотеку в рамках програми “єОселя”.

Раніше для цього потрібно було доплачувати різницю з власних коштів або шукати дешевший варіант.

Тепер ж є можливість використати сертифікат "єВідновлення" для покриття першого внеску, а залишок суми можна отримати в кредит через програму "єОселя".